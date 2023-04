JAKARTA - Pedagang sembako di Pasar Rawamangun mengeluhkan mahalnya harga bawang bombai saat ini.

Pasalnya, harga 1 karung atau setara dengan 20 kilogram sudah tembus Rp600 ribu dari semula hanya Rp230 ribu. Artinya, dalam satu kilogram kini sudah mencapai Rp30 ribu.

BACA JUGA:

Salah satu pedagang bernama Upik itu pun menyebut, kenaikan harga bawang bombai ini sudah terjadi sejak dua minggu lalu.

"Bawang bombai, naik juga pak. Dari Rp230 ribu jadi Rp600 ribu per karung. Saya udah beli kemarin. Udah dua minggu pak naiknya," ujar Upik saat dihampiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi saat kunjungan pasar, Senin (3/4/2023).

BACA JUGA:

"Luar biasa itu pak naiknya. Tolong di bantu," sambungnya lagi.

Selain bombai, Upik menururkan bahwa harga garam konsumsi juga meroket, tembus Rp350 ribu per karung atau setara 50 kg. Dengan demikian, jika konsumen membeli sudah mencapai Rp7 ribu per kg.

"Pak, garam turun dong pak. Ini naiknya tinggi," sautnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai informasi tambahan, melihat data dari Panel Badan Pangan Nasional per hari ini, terpantau harga-harga bapok memang mengalami kenaikan.

Adapun beras premium naik menjadi Rp13.700 per kg, bawang merah naik menjadi Rp34.260 per kg, bawang putih bonggol naik menjadi Rp31.630 per kg, cabai merah keriting naik menjadi Rp37.920 per kg, cabai rawit merah naik menjadi Rp51.310 per kg, daging sapi murni naik menjadi Rp137.770 per kg.

Kemudian, daging ayam ras naik menjadi Rp29.610 per kg, gula konsumsi naik menjadi Rp14.450 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik menjadi Rp18.030 per liter, serta minyak goreng curah naik menjadi Rp15.030 per liter.