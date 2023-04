JAKARTA - PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) membukukan rugi sebesar Rp181,38 miliar sepanjang 2022. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu membukukan untung Rp 74,02 miliar. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Dikutip Harian Neraca, Selasa (4/4/2023) Sementara penjualan bersih mencapai Rp17,17 triliun pada 2022, naik 11,93% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp15,34 triliun. Berdasarkan segmen geografisnya, penjualan GJTL sebesar Rp7,64 triliun berasal dari Pulau Jawa dan Rp4,60 triliun dari luar Jawa.

Sementara, penjualan ekspor didominasi oleh penjualan ke Amerika sebesar Rp2,86 triliun, disusul penjualan ke Eropa sebesar Rp1,17 triliun. Asia Rp575,07 miliar, Timur Tengah Rp221,69 miliar, dan Afrika Rp63 miliar.

Tumbuhnya pendapatan perseroan juga turut meningkatkan beban pokok penjualan perseroan sepanjang 2022. Pos beban ini naik 12,11% dari Rp13,21 triliun di tahun 2021, menjadi Rp14,81 triliun di tahun 2022. Meski beban pokok penjualan naik, laba bruto GJTL tercatat naik 10,32% menjadi Rp2,35 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,13 triliun.

Namun beban penjualan perseroan tercatat membengkak 32,94% dari Rp759,14 miliar menjadi Rp1 triliun.

Beban umum dan admistrasi juga naik tipis 0,07% menjadi Rp636,61 miliar. Kemudian beban keuangan tercatat melambung hingga 251,06% menjadi Rp239,13 miliar dari sebelumnya hanya Rp68,11 miliar tahun 2021.

Adapun sepanjang Januari hingga Desember 2022, jumlah aset perseroan tercatat meningkat menjadi Rp19,01 triliun, dari Rp18,40 triliun sepanjang 2021. Jumlah liabilitas perseroan juga tercatat naik menjadi Rp11,79 triliun per 31 Desember 2022, dari Rp11,25 triliun per 31 Desember 2021. Adapun jumlah ekuitas GJTL juga naik menjadi Rp7,22 triliun pada 2022, dari Rp7,14 triliun per Desember 2021.