JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) berhasil mencatatkan kinerja memuaskan pada tahun 2022.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, laba bersih MNC Bank per 31 Desember 2022 tercatat tumbuh 308,03% menjadi Rp52,51 miliar (year-on-year). Kenaikan laba yang signifikan ditopang oleh sejumlah faktor, di antaranya pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) hingga penurunan Cost of Fund (CoF) pada 2022.

BACA JUGA:

Secara total, Dana Pihak Ketiga (DPK) MNC Bank pada tahun 2022 menanjak 17,01% menjadi Rp13,15 triliun dari Rp11,24 triliun di tahun 2021. Pertumbuhan DPK ini jauh di atas rata-rata industri perbankan yang hanya mencapai 9,01%.

Jika ditelisik, Pertumbuhan DPK tersebut merupakan buah manis dari produk dan layanan MNC Bank yang terus bersaing, termasuk layanan digital MotionBanking. Lalu, apa sih kelebihan MotionBanking hingga bisa berkontribusi pada pertumbuhan dana murah MNC Bank?

BACA JUGA:

Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono menyampaikan bahwa MNC Bank terus memperkaya fitur dan layanan MotionBanking secara berkala. “Pada tahun 2022, MNC Bank telah melakukan peningkatan fitur dan layanan MotionBanking, diantaranya, pembukaan deposito online, transfer dengan BI Fast, layanan tarik dan setor tunai di jaringan Indomaret, hingga yang terbaru yakni pembuatan rekening tabungan Motion lebih dari 1 (satu) akun. Selain itu, MotionBanking juga dapat dipergunakan untuk transaksi digital dan e-commerce, transfer real time, login biometrik, top up e-wallet, pembayaran berbagai tagihan dan kartu kredit, pengajuan cicilan kartu”

Hingga Desember 2022, jumlah user MotionBanking tercatat mengalami pertumbuhan 80,92% year on year (yoy). Selain itu, jumlah transaksi dan nominal transaksi aplikasi digital banking kebanggaan MNC Bank ini juga meningkat masing-masing sebesar 46,35% dan 44,37% pada periode tahun 2021 hingga tahun 2022.

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam menjaga keamanan informasi internal pada aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi, MNC Bank berhasil meraih Sertifikasi ISO 27001:2013 terkait Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada produk dan layanan digital MNC Bank termasuk MotionBanking.

Label sertifikasi ISO ini mengindikasikan komitmen MNC Bank dalam melindungi seluruh informasi yang dimiliki.

Berkat kinerja positif yang ditorehkan tersebut, pada tahun 2022, MNC Bank berhasil mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya tujuh penghargaan pada 11th Infobank-Isentia Digital Brand Awards 2022, penghargaan Indonesia Information Technology Awards IV 2022 dari Economic Review kategori The Best IT For Public Company (Kategori Bank) serta penghargaan Digital Banking Awards 2022 dari majalah Investor.

“Apresiasi yang didominasi penghargaan di bidang digital tersebut menjadi bukti bahwa layanan digital MNC Bank dalam hal ini MotionBanking memang layak diperhitungkan dan sangat kompetitif dengan layanan digital sejenis”, tutup Yudis.

Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut https://bit.ly/MTNBanking