JAKARTA - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena investor mempertimbangkan pengurangan produksi yang direncanakan OPEC+ terhadap data ekonomi AS dan China yang lemah yang dapat menyiratkan pendinginan permintaan minyak.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik 29 sen atau 0,36%, menjadi menetap di 80,71 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik 1 sen atau 0,01%, menjadi ditutup pada 84,94 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Pada Senin (3/4/2023), WTI dan Brent melonjak lebih dari 6,0%, didorong oleh langkah mengejutkan selama akhir pekan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+.

Beberapa negara OPEC+ pada Minggu (2/4/2023) secara tak terduga mengumumkan tambahan pengurangan produksi minyak mentah lebih dari 1 juta barel per hari mulai Mei.

BACA JUGA: Harga Minyak Dunia Naik Imbas Pengetatan Pasokan AS

"Masih terlalu dini untuk menilai dampak dari keputusan pengurangan produksi terbaru di pasar minyak, karena mungkin akan mempengaruhi tidak hanya pasokan tetapi juga permintaan," kata Carsten Fritsch, analis energi di Commerzbank Research, dalam sebuah catatan Selasa (4/4/2023).

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

Meskipun demikian, langkah tersebut. “Memang menimbulkan risiko terbalik untuk perkiraan akhir tahun kami untuk Brent," katanya. "Kita perlu melihat permintaan bertahan dan tumbuh untuk mendorong minyak mentah ke atas 80 dolar," kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial. Target produksi terbaru OPEC+ membawa total volume pemotongan oleh OPEC+ menjadi 3,66 juta barel per hari, termasuk pemotongan 2 juta barel Oktober lalu, setara dengan sekitar 3,7% dari permintaan global. Pembatasan produksi membuat banyak analis menaikkan perkiraan harga minyak Brent mereka menjadi sekitar 100 dolar AS per barel pada akhir tahun. Goldman Sachs menaikkan perkiraannya untuk Brent menjadi 95 dolar AS per barel pada akhir tahun 2023, dan menjadi 100 dolar AS untuk tahun 2024. Lowongan pekerjaan AS pada Februari turun ke level terendah dalam hampir dua tahun dan kemerosotan aktivitas manufaktur AS pada Maret menimbulkan kekhawatiran tentang permintaan minyak. Aktivitas manufaktur yang lemah di China bulan lalu juga menambah kesengsaraan.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.