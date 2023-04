JAKARTA - Stok barang pokok tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama momen Ramadhan.

Selain itu, harganya juga dominan mengalami penurunan.

BACA JUGA:

Hal ini dipastikan Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau barang pokok di Pasar Johar hari ini.

"Ini kan mendekati Lebaran, saya dan Menteri Perdagangan ingin mengecek, yang pertama stoknya, yang kedua harganya. Kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah. Harga juga justru banyak yang turun," ujar Jokowi, Rabu (5/4/2023).

BACA JUGA:

Orang nomor satu di Indonesia itu menerangkan, barang pokok yang mengalami penurunan harga di antaranya daging ayam, beras, serta telur ayam.

Sementara daging sapi, masih harganya masih naik namun sedikit,

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

Menurut Jokowi, kondisi ini baik ditengah momen hari besar keagamaan. Dengan demikian, masyarakat diimbay tidak perlu khawatir adanya kelangkaan stok.

"Telur turun, ayam turun, beras juga turun, kemudian juga turun, yang naik hanya daging. Naik sedikit. Saya kira ini baik sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau lebaran tapi harganya turun. Itu yang saya lihat," jelasnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di Info Pangan Jakarta, harga ayam di Pasar Johar Baru, turun dari Rp36.000 per ekor menjadi Rp37.000 per ekor, telur ayam turun dari Rp29.000 per kg menjadi Rp28.000 per kg. Sementara daging sapi murni masih stabil naik di level Rp160.000 per kg.