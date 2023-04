JAKARTA - MNC Portal Indonesia (MPI) menerima kunjungan media dari Sinar Mas Group di iNews Tower, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Perusahaan Sinar Mas yang bergerak melalui tujuh pilar bisnis pulp dan kertas, agribisnis dan pangan, layanan Keuangan, Pengembang dan Realestat, telekomunikasi, energi dan infrastruktur, serta layanan kesehatan bersama MPI juga menghadirkan bazar minyak goreng murah.

"Kali ini kami bersama MNC Portal Indonesia memberikan kemudahan terutama bagi para karyawan MNC Group maupun warga sekitar untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga spesial," ujar Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin saat ditemui siang ini.

Kunjungan yang dimulai pada pukul 10.05 WIB, dihadiri oleh Managing Director Sinar Mas Saleh Husin, Senior Strategic Alliance Executive Sinar Mas President Office Sanny Iskandar, Head of External & Media Relations President Office Sinar Mas Stephanie Susanto, Chief Product Officer Sinarmas Sekuritas Elizabeth, Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management Genta Wira Anjalu, Director Corporate Affairs, Sinar Mas Agribusiness and Food Harry Hanawi, Senior Advisor Sinar Mas Agribusiness and Food, Director PT SMART Tbk Agus Purnomo, dan Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys.

Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peresmian bazar minyak goreng yang ditandai dengan penukaran kupon yang telat disediakan. Pada bazar ini, satu kupon seharga Rp30.000 dapat ditukarkan dengan 2 liter minyak goreng.

