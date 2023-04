JAKARTA - Bank Sentral AS, The Fed mencatat simpanan bank komersial Amerika Serikat (AS) naik menjelang akhir Maret untuk pertama kalinya. Hal itu menunjukkan tanda-tanda kestabilan setelah dua kegagalan bank terbesar sejak krisis keuangan mengguncang sistem perbankan.

Mengutip Reuters, Sabtu (8/4/2023), data Federal Reserve yang dirilis pada hari Jumat waktu setempat menunjukkan simpanan di semua bank komersial naik menjadi USD17,35 triliun dalam pekan yang berakhir 29 Maret 2023. Berdasarkan penyesuaian non musiman, dari revisi turun USD17,31 triliun seminggu sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan peningkatan pertama sejak awal Maret dan menandai berakhirnya, untuk saat ini, rekor pelarian simpanan yang dipicu oleh ambruknya Silicon Valley Bank dan Signature Bank menjelang pertengahan bulan lalu.

Kegagalan bank terbesar kedua dan ketiga dalam sejarah AS itu sempat memaksa regulator federal untuk menjamin semua simpanan di kedua institusi dan mendorong The Fed mengambil tindakan darurat untuk memulihkan kepercayaan pada sistem perbankan.

Deposito meningkat baik di 25 bank terbesar berdasarkan aset maupun di bank kecil dan menengah. Bank-bank kecil sangat terpukul oleh arus keluar simpanan setelah kegagalan berturut-turut, dengan beberapa deposan mengalihkan uang tunai ke lembaga yang lebih besar karena khawatir bahwa dana apa pun yang melebihi USD250.000 per batas asuransi federal deposan mungkin berisiko.

Setelah lebih dari satu tahun kenaikan suku bunga yang tajam oleh The Fed yang dirancang untuk memperlambat ekonomi untuk mendinginkan inflasi, gejolak perbankan bulan lalu telah memperburuk kekhawatiran bahwa pengetatan agresif bank sentral dapat memicu resesi.

Ekonom dan pembuat kebijakan mengamati potret mingguan Fed tentang kondisi keuangan bank-bank negara dengan cermat untuk tanda-tanda pelarian simpanan telah berjalan dengan sendirinya. Mereka mengamati dengan cermat indikasi bahwa pemberi pinjaman mungkin mulai mengendalikan kredit sebagai akibatnya, suatu tindakan yang dapat mempercepat permulaan perlambatan ekonomi atau memperburuknya.

Memang, keseluruhan kredit dari bank-bank AS memang menurun dengan rekor lebih dari USD120 miliar pada minggu terakhir, berdasarkan penyesuaian non musiman, tetapi itu sebagian besar disebabkan oleh bank yang mendivestasikan USD87 miliar dalam bentuk sekuritas ke nonbank, seperti dana lindung nilai.

The Fed mengatakan bank-bank telah melepas sejumlah aset itu dalam dua minggu terakhir, sebagian besar datang dalam bentuk Treasuries dan sekuritas yang didukung hipotek. Pergerakan tersebut bertepatan dengan penjualan berbagai aset baru-baru ini dari dua bank gagal di bawah arahan Federal Deposit Insurance Corp, tetapi Fed tidak menentukan apakah itu merupakan dorongan untuk divestasi. Namun, pada saat yang sama, pinjaman kepada bisnis dan konsumen oleh bank tetap stabil dengan USD12,07 triliun pinjaman yang belum dibayar saat bulan mendekati akhir, naik sedikit dari minggu sebelumnya. Sementara pinjaman untuk real estat komersial dan residensial, dan untuk pinjaman komersial dan industri, tolok ukur untuk kredit bisnis, masing-masing turun sedikit, penurunan tersebut diimbangi oleh peningkatan pinjaman konsumen yang dipimpin oleh saldo kartu kredit.

