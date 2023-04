JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan beras untuk 565.420 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten/kota Solo Raya. Penyaluran ini dilakukan untuk pemenuhan pangan terutama saat menghadapi puasa dan Lebaran 2023.

"Hari ini kita luncurkan bantuan pangan untuk masyarakat Kabupaten/kota di Solo Raya. Kita harapkan dengan bantuan ini juga bisa menurunkan harga beras," ujar Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog Ngabean Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (10/4/2023).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras ini merupakan salah satu program bantalan sosial yang digulirkan pemerintah sesuai arahan Presiden.

Pelaksanaan penyaluran bantuan pangan sudah dimulai pada akhir Maret 2023 lalu dan terus berlangsung hingga saat ini.

"Secara bertahap proses penyaluran bantuan beras ini sudah dimulai sejak 31 Maret 2023, dan Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar dan akan terus digulirkan selama tiga bulan hingga Mei 2023," ujar Arief.

"Bantuan ini akan terus kita pantau pendistribusiannya dan dipastikan agar tepat sasaran disalurkan kepada masyarakat sesuai target dan langsung ke masyarakat by name by address," bebernya.

Adapun besaran bantuan beras berupa kemasan isi 10 kg yang disalurkan ke 21,353 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial dengan kebutuhan total beras diperkirakan mencapai 640 ribu ton untuk tiga kali penyaluran hingga Mei 2023. Untuk wilayah Jawa, target penyaluran mencapai 12,7 juta KPM. Sementara itu, khusus wilayah Jawa Tengah sendiri, penyaluran bantuan beras menyasar 2,35 juta KPM dengan kebutuhan beras diperkirakan sebanyak 70 ribu ton. Sedangkan untuk wilayah Solo Raya mencapai 565.420 KPM. Penyaluran ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

