JAKARTA – BuddyKu dan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia mengadakan acara “Level Up Your Brand” yang akan dilaksanakan secara streaming melalui zoom meeting pada Rabu, 12 April 2023 pukul 13.00 sampai dengan selesai.

Acara akan dihadiri jajaran narasumber berkompeten dibidangnya seperti Firlie H. Ganinduto selaku WKU Bidan Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Tommy Tjokro selaku Chief of Content BuddyKu, Stefani Dewinatalia selaku Community & Publisher Partnership BuddyKu dan Bunga Ismarini selaku Community & Partnership BuddyKu.

Acara Level Up Your Brand yang diadakan ini diinisiasi oleh BuddyKu dan Kadin untuk membantu para pelaku usaha UMKM atau para pelaku bisnis untuk memaksimalkan penggunaan media di era digital untuk memberikan awareness kepada khalayak luas mengenai produk mereka.

Bukan hanya itu, acara “Level Up Your Brand” juga akan membahas secara detail mengenai planning dan strategy melakukan publikasi untuk kegiatan public relations yang penting bagi suatu brand sehingga brand memiliki value branding yang tinggi.

Acara dapat dihadiri secara terbuka untuk para UMKM atau pelaku bisnis secara gratis, pendaftaran dapat dilakukan melalui link: https://s.id/WorkshopBuddyKu

