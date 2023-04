JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku senang karena harga pangan turun menjelang Lebaran. Seminggu jelang lebaran 2023 harga barang kebutuhan pokok (bapok) terpantau turun.

Hal tersebut disampaikan Mendag Zulhas usai meninjau bazar barang pokok di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2023).

“Alhamdulillah, mendekati lebaran ini harga cenderung turun. Tadi saya pantau (harga) beras turun Rp300, cabai apalagi, turun sampai Rp25.000 per kilo," kata dia.

Berdasarkan pantauannya, komoditas yang turun antara lain cabai rawit merah menjadi Rp25.000 per kg, cabai merah keriting menjadi Rp39.000 per kg, bawang putih menjadi Rp28.000 per kg, telur ayam Rp29.000 per kg.

Kemudian, bawang merah ukuran sedang Rp36.000 per kg, daging sapi murni Rp138.000 per kg, beras medium Rp13.000 per kg, beras premium Rp14.000 per kg.

"Kita sukuri dan harus kita jaga bersama sama sampai lebaran agar harga tidak naik lagi," ungkap Zulhas.

Sementara untuk stok, Mendag Zulhas bilang sangat cukup. Sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir kekurangan stok pangan untuk mencukupi kebutuhan Ramadhan. "Untuk stok kalau harga turun itu stoknya banyak. Harga di pasaran semuanya rata rata turun," pungkasnya.

