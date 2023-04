JAKARTA - PT Temas Tbk (TMAS) membagikan dividen tunai sebesar Rp80 per saham. Perseroan telah mendapat persetujuan pembagian dividen ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (12/4/2023).

Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim pada 9 Januari 2023 yang lalu sebesar Rp52,28 per saham. Sementara sisanya sebesar Rp80 per lembar akan dibagikan sebagai dividen tunai dari laba bersih per 31 Desember 2022.

“Dividen akan dikeluarkan pada Mei 2023 mendatang,” kata Direktur Utama TMAS, Faty Khusumo dalam keterangan resminya, Rabu (12/4/2023).

Di tahun 2022 lalu, TMAS membukukan laba bersih sebesar Rp1,41 triliun, melesat 103% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp698 miliar. Perolehan itu juga tumbuh 189% dari target perseroan yang semula sebesar Rp750,04 miliar.

Di samping itu, pendapatan perseroan juga tumbuh 45% menjadi Rp4,88 triliun dari sebelumnya sebesar Rp3,37 triliun. Adapun, sumber pendapatan perseroan berasal dari segmen jasa pelayaran dan jasa bongkar muat baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga.

Faty menyebut bahwa pertumbuhan kinerja perseroan seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia maupun global. Selain itu, perang antara Rusia-Ukraina yang banyak mempengaruhi berbagai sektor, baik politik, ekonomi serta transportasi juga berhasil dilalui dengan baik sehingga pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat dipertahankan. “Raihan kinerja ini merupakan pencapaian tertinggi sejak Perseroan didirikan pada tahun 1987,” ujar Faty. Lebih lanjut, tahun lalu perseroan juga melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya menambah satu unit kapal yang menjadikan kapasitas angkut armada TMAS bertambah sebesar 344 TEUs atau 7.184 DWT. Perseroan pun turut mendukung program Tol Laut dengan melayani lima trayek, yaitu Trayek T-17 rute Tanjung Perak–Saumlaki–Dobo–Tanjung Perak, Trayek T-20 Tanjung Perak–Tarakan–Nunukan–Tanjung Perak, dan Trayek T-21 rute Tanjung Perak–Namlea– Tanjung Perak. Lainnya yakni Trayek H-5 rute Tanjung Perak–Merauke–Agats–Timika (Pomako)–Tanjung Perak dan Trayek T-18 rute Tanjung Perak–Badas–Bima–Tanjung Perak.

