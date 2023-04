JAKARTA – Daftar harga pangan hari ini dari cabai rawit hingga daging sapi. Harga barang pokok (bapok) menunjukkan penurunan hari ini. Tentu, ini menjadi kabar baik bagi emak-emak yang ingin belanja untuk masak berbuka puasa.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia pada laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Rabu (12/4), komoditas yang turun di antaranya cabai rawit merah menjadi Rp38.650 per kg, cabai rawit hijau menjadi Rp35.850 per kg, cabai merah besar menjadi Rp36.600 per kg, cabai merah keriting menjadi Rp34.100 per kg.

Kemudian, bawang merah ukuran sedang menjadi Rp34.100 per kg, bawang putih ukuran sedang menjadi Rp32.150 per kg, daging ayam ras menjadi Rp33.100 per kg, daging sapi kualitas I menjadi Rp133.550 per kg, daging sapi kualitas II menjadi Rp126.350 per kg, telur ayam ras menjadi Rp28.600 per kg.

Lalu, minyak goreng curah menjadi Rp15.600 per kg, minyak goreng kemasan bermerek menjadi Rp21.250 per kg, gula pasir premium menjadi Rp15.400 per kg, gula pasir lokal menjadi Rp14.400 per kg, beras kualitas bawah I menjadi Rp11.950 per kg, beras kualitas bawah II menjadi Rp11.650 per kg, beras medium I menjadi Rp13.100 per kg, beras medium II menjadi Rp12.900 per kg, beras super I menjadi Rp13.950 per kg, serta beras super II menjadi Rp13.350 per kg.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim, seminggu jelang lebaran harga bapok di sejumlah wilayah memang mengalami penurunan harga. Hal ini juga didorong oleh pasokan yang berlimpah. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berbelanja dengan tenang. "Untuk stok kalau harga turun itu stoknya banyak. Harga di pasaran semuanya rata rata turun," katanya saat ditemui MNC Portal Indonesia di Bazar Murah Cilincing Jakarta Utara, kemarin (11/4/2023).

