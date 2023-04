JAKARTA - PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) bakal menebar dividen tunai sebesar Rp223 miliar atau Rp237,9 per lembar saham. Jumlah tersebut setara 60% dari laba bersih perseroan tahun buku 2022 yang sebesar Rp371,6 miliar.

Keputusan ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan yang digelar, Kamis 13 April 2023.

Direktur Utama Prodia Dewi Muliaty menyatakan bahwa Prodia secara konsisten dan berkomitmen untuk membagikan dividen setiap tahun , bahkan mencapai 60% dari laba bersih dalam 3 tahun terakhir.

''Prodia berhasil mempertahankan kinerja yang positif dan membukukan profitabilitas di tahun 2022. Hal ini dapat diraih berkat ragam inovasi pengembangan tes yang variatif serta berbagai fitur digital guna memaksimalkan layanan kesehatan melalui 276 outlet Prodia yang tersebar di 34 provinsi,'' jelasnya, Kamis (12/4/2023).

Sementara itu di sepanjang tahun 2022 Prodia mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp2,18 triliun. jumlah kunjungan mencapai angka lebih dari 2,8 juta. Prodia juga telah mengembangkan 18 tes baru dari Next - Generation Lab termasuk pemeriksaan genomik terkait gaya hidup dan risiko penyakit, serta pemeriksaan preventif dan prediktif.

Sementara itu dalam hal akselerasi digital, Prodia menghadirkan anak perusahaan PT Prodia Digital Indonesia yang fokus mengembangkan aplikasi U by Prodia, pengembangan Prodia Mobile for Doctor, serta menyediakan pemesanan layanan Home Service dengan jangkauan hingga lebih dari 1.000 lokasi per hari di seluruh Indonesia.