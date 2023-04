JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno terus mendorong UMKM untuk terjun ke dunia digitalisasi. Pasalnya, kata Sandi, sekarang semua sudah serba teknologi dan online.

"Kita harus mendorong digitalisasi lebih ke depan lagi, jangan lupa selalu mencari cara bagaimana berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Sekarang zamannya berkolaborasi, berani mengambil resiko jangan hanya di zona aman," tegas Sandiaga, Kamis (13/4/23).

Menurut Sandi, UMKM sangat penting menjalin relasi dan kolaborasi. Hal ini supaya produk dan pasar semakin berkembang

"Jalin relasi, bersilaturahmi. Miliki softskil tingkatkan keterampilan kita melalui Upskilling, Reskilling, dan New skilling," ujarnya.

Bersama Smeshub Island, Sandi juga ingin membantu para UMKM agar bisa mengembangkan produk lokal secara berkelanjutan dan dapat memiliki daya saing global. UMKM-UMKM tersebut berkesempatan untuk bisa menjajakan produknya di mal-mal besar Indonesia.

Sementara itu, Founder & CEO Smeshub Indonesia, Lutpi Ginanjar sosok Sandiaga penuh dengan ide out of the box mampu memberikan kreativitas pada UMKM khususnya ana -anak muda. Dengan kehadiran Sandiaga, diharapkan UMKM semakin memiliki spirit yang kuat dalam menjalani usahanya.

"Kita butuhkan sosok untuk memotivasi UMKM untuk punya spirit dan mindset yang berkembang, dukungan dari Pak Sandi juga sangat penting bagi kami dan UMKM," ujarnya.