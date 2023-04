JAKARTA- Pusat perbelanjaan mewah dan ritel milik konglomerat Indonesia Alexander Tedja menarik dikulik. Dia terbolang sukses dalam bidang properti dan retail.

Dengan harta kekayaan USD1,2 Miliar atau setara Rp17,1 triliun, Alexander masuk dalam 50 besar orang terkaya Indonesia pada tahun 2020.

Pusat perbelanjaan mewah dan ritel milik konglomerat Indonesia Alexander Tedja. Salah satunya Mall Blok M, Mall Gandaria City hingga Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza.

Alexander lahir di Medan, 22 September 1945. Dirinya diketahui memulai karir di bidang perfilman dengan PT ISAE Film sejak 1972, PT Pan Asiatic Film sejak 1991, dan PT Menara Mitra Cinema Corp. sejak 1977.

Alexander mulai merambah bisnis properti dengan mendirikan Pakuwon Jati, perusahaan pengembang real estate dan mal, tahun 1982. Saat memulai Pakuwon Jati, dia membeli sebidang tanah di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya dan memulai proyek Plaza Tunjungan I.

- Berikut profil Pusat perbelanjaan mewah dan ritel milik konglomerat Indonesia Alexander Tedja:

1. Tunjungan Plaza

Tunjungan Plaza memiliki fasilitas yang lengkap untuk memudahkan para pengunjung; tempat parkir berlimpah, layanan valet, tempat taksi, concierge, pusat ATM, SIM corner, bank, ruang pembibitan, toilet dan toilet difabel, ruang merokok, musala, wi-fi gratis di Tunjungan Plaza 5 dan banyak lagi.

Sebagai mal gaya hidup kelas dunia, setiap lantai di Tunjungan Plaza dirancang untuk memenuhi kesenangan dan terhubung dengan baik. Dipenuhi dengan banyak merek populer antara lain Kate Spade New York, Michael Kors, Coach, Karen Millen, Marks and Spencer, Longchamp, TOry Burch, Furla, Omega, Swarovski, dan masih banyak lagi.

Ada banyak tempat untuk makan atau minum kopi dan makanan ringan, Food Court di Tunjungan Plaza 1 dan 3, Gyu Kaku, Toby's Estate, The G, Fish n Co, Hanaichi Teppan, Tom Sushi, Dear Butter, Pan & Co, Happy Lemon , dan masih banyak lagi.

2. Mall Blok M

Mal Blok M adalah salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta yang dibuka pada 3 Oktober 1992 dan diresmikan langsung oleh Gubernur DKI saat itu, Wiyogo Atmodarminto. Mal itu pernah mengalami masa kejayaan sebagai pusat perbelanjaan "gaul" dan bergengsi.

Blok M Mall adalah mal yang terletak di bawah Terminal Bus Blok M dan berada dekat dengan taman kota, yaitu Taman Martha Tiahahu.

3. Gandaria City

Diberi nama Gandaria karena mall ini memang berdiri di kecamatan Gandaria, sebuah area di Jakarta yang dulu banyak ditumbuhi pohon Gandaria.

Mall ini didirikan, dikembangkan, dan dikelola oleh PT Pakuwon Jati, sebuah perusahaan yang bermarkas di Surabaya dan sudah menggarap banyak proyek pembangunan.

4. Pakuwon Mall

Sejak dibuka pada tahun 2003, Pakuwon Mall telah menjadi daya tarik bagi pertumbuhan Central Business District (CBD) Pakuwon Indah dengan luas lantai yang disewakan seluas 134.793 m2. Terletak di Surabaya Barat, Mal tiga lantai dengan luas bangungan 90.000 m2 menjadi satu tempat untuk setiap kebutuhan. Dengan atrium di lantai dasar seluas 1,200 m2, Pakuwon Mall menjadi tempat bergengsi untuk berbagai acara pameran, promosi, pertemuan, pernikahan dan konvensi. Pada Februari 2017, Pakuwon Mall extention sudah beroperasi dengan luas 76.000 m2.

Dirancang oleh Arsitek International Development Design Group (DDG) dari Baltimore, Amerika Serikat yang berhasil mengintegrasikan desain geometris dan warna dinamis. Pilihan kaca dan logam membawa keanggunan ke dalam desain interior.

Tempat ini telah menjadi tujuan belanja di Surabaya yang juga bahkan menarik pecinta belanja dari Gresik, Malang dan Sidoarjo.