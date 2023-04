JAKARTA - Produsen kendaraan bermotor berbasis tenaga listrik, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) berencana melakukan penambahan modal dengan skema right issue seiring dengan meningkatnya penjualan motor listrik perseroan.

Direktur Operasional SLIS Wilson Ng mengatakan, perseroan dalam waktu dekat bakal melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal dengan skema right issue.

“Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk mengakumulasi kepemilikan saham di dalam perseroan dengan prospek bisnis yang jelas dan cerah,” ujarnya, dikutip dari Harian Neraca, Jumat (14/4/2023).

Disampaikannya, perseroan mencatatkan penjualan sepeda motor mencapai 615.416 unit per Januari 2023, atau meningkat 38,6% secara year on year (yoy) dan 27,3% month to month (mtm), dengan penopang utama adalah motor listrik. Capaian tersebut melampaui level sebelum pandemi COVID-19 sebesar 8,1% yoy, atau 569.126 unit pada Januari 2019.

Sebagai perusahaan dengan TKDN di atas 60%, lanjut dia, perseroan mencatatkan ekspor sebanyak 250 unit sepeda listrik IOI ke Malaysia untuk E-Bike Sharing di area kampus, serta penyuplai utama untuk 3 ribu unit motor listrik di Wilayah Kota Bogor.

Wilson menyampaikan, SLIS memiliki misi untuk menyediakan one stop solution untuk pengguna kendaraan listrik ringan di Tanah Air. "Untuk menggapai itu, perseroan terus menyediakan produk yang terjangkau dengan pelayanan konsumen yang bermutu, terintegrasi dengan teknologi, efisien dan terstandarisasi,"jelasnya.

Disampaikannya, perseroan telah lama fokus dalam mengembangkan bisnis kendaraan listrik, termasuk sudah menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan seperti Bank BRI, Bank BTN, Indofood, Sharp, Dua kelinci, Astra Otoparts, Angkasa Pura dan lainnya.

Lanjut dia, sejak 2019 perseroan menjalin kemitraan dengan Grab Wheels dalam pengadaan kendaraan listrik yang digunakan oleh mitra GrabFood sebanyak 4 ribu unit, dan bersama Bank BTN perseroan menyuplai Selis Recycle Trike atau gerobak sampah listrik untuk Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bogor. Kemudian, perseroan ditunjuk Bank Mandiri dalam pengadaan 36 unit kendaraan listrik untuk operasional di 11 Area Region III atau Jabodetabek, serta sebagai penyuplai kendaraan operasional ramah lingkungan untuk Direksi PT Bayan Resources Tbk (BYAN) berupa Golf Cart. Menurut analis Bahana Sekuritas, Dimas Wahyu, saham SLIS memiliki prospek kinerja cemerlang apabila merujuk pada data keuangan perseroan yang positif pada tahun 2022. Disampaikannya, support untuk saham SLIS berada di level 173 dengan target resistance pertama di level 193, dan resistance selanjutnya akan menembus 212.

