JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memutuskan Alexandra Askandar menjadi Wakil Direktur Utama Bank Mandiri pada Oktober 2020 lalu.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar sebelumnya menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri pada 2018 sampai 2019. Hingga pada 2019 sampai 2020, menduduki jabatan Direktur Corporate Banking.

Alexandra Askandar pernah masuk dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di sektor jasa keuangan dan BUMN dalam penghargaan Top 100 Most Outstanding Women in Financial Sector dan SOE 2022 di Kota Solo. Selain itu, Alexandra Askandar juga masuk dalam daftar 20 Most Powerful Women 2022 dari Fortune Indonesia.

Mengutip laman Srikandi BUMN, Jumat (14/4/2023) berikut awal Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar.

Alexandra Askandar lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan MBA dari Boston University (Amerika Serikat). Alexandra Askandar anak dari Askandar, salah seorang bankir senior Indonesia.

Kemudian Alexandra sudah berkarier di Bank Mandiri sejak 2000. Ia mengawali karier sebagai Assistant Vice President, kemudian Vice President Coporate Banking hingga 2008.

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

Pada 2009, Alexandra melanjutkan karier sebagai Senior Vice President di Corporate Banking. Posisi ini ia tempati sampai 2016. Alexandra menduduki posisi Senior Executive Vice President. Di tahun 2018 ia sempat menjabat sebagai Komisaris PT Mandiri Sekuritas. Menteri BUMN Erick Thohir menilai Alexandra merupakan salah satu talenta srikandi terbaik yang dimiliki oleh BUMN saat ini. Beliau berharap keterlibatan srikandi di jajaran pimpinan senior di BUMN meningkat hingga 15% serta mampu memajukan kinerja dan performa perusahaan.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.