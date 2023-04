JAKARTA - Siapa pemilik mal Senayan City? Senayan City adalah mal yang sangat mewah yang berada di Senayan, Jakarta Selatan.

Mal ini terbilang cukup populer dan banyak dikunjungi pada akhir pekan. Pemilik mal Senayan City ini adalah konglomerat yang memiliki kekayaan hingga triliunan.

Lalu, siapa pemilik mal Senayan City? Berikut penjelasannya:

Pemilik Mal Senayan City

Pemilik mal Senayan City adalah Trihatma Kusuma Haliman. Dia adalah seorang bos properti dan arsitek yang memiliki segudang pengalaman.

Selain memiliki Senayan City, Trihatma memiliki dua mal lainnya, yaitu Central Park dan Thamrin City. Trihatma meneruskan usaha ayahnya, Anton Haliman.

Agung Podomoro Group adalah perusahaan yang membawahi Senayan City. Perusahaan ini sudah ada sejak 1969 dan berganti kepemilikan pada 1986.

Hingga kini Agung Podomoro Group dipimpin oleh Trihatma Kusuma Haliman, yang juga sebagai pemilik Senayan City.

Total kekayaan Trihatma mencapai angka Rp.7,7 triliun. Dia juga memiliki sebuah unit apartemen yang berada di Singapura dengan harga Rp.207 miliar.

Trihatma juga seorang yang sangat berprestasi, dia adalah lulusan Teknik Arsitektur Jerman di Universitas Trier.

Kepribadiannya yang visioner dan berani mengambil resiko menuntunnya menuju kesuksesan. Trihatma memiliki segudang prestasi sejak kepemimpinannya pada 1986.

Prestasi yang dia dapatkan diantaranya, The Performing Property CEO dan Most Admired Company dari Warta Ekonomi Awards pada 2013, Property Man of The Year dari Indonesia Property & Bank Awards pada 2012, dan lain-lain.

Itulah pemilik mal Senayan City. Semoga informasi ini bermanfaat!