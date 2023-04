JAKARTA - Masyarakat berbondong-bondong membelanjakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk kebutuhan hari raya Idulfitri 1444 H. Berbagai macam kebutuhan hari raya seperti baju baru, kebutuhan mudik ke kampung halaman dan tentunya liburan setelah Idulfitri.

Berbicara liburan, pasca hari raya mayoritas masyarakat ingin menghabiskan waktu liburnya bersama dengan keluarga.

Seperti pergi ke pantai, daerah pegunungan atau hanya sekedar menginap di hotel menikmati suasana yang berbeda dari rumah.

MNC Asset Management pada momentum libur lebaran kali ini menghadirkan promosi yang juga tetap memberikan edukasi tentang reksa dana, yakni berinvestasi sekaligus masyarakat akan mendapatkan 10% diskon kamar hotel dan up to 20% food & beverages tanpa minimum nominal investasi, promosi ini bekerja sama dengan Lido Lake Resort, Next Hotel Yogyakarta, dan Oakwood Hotel & Residence Surabaya.

Head Marketing Communication MNC Asset Management, Zulfi Anfanmengatakan bahwa jangan sampai THR yang sudah didapatkan masyarakat habis begitu saja akibat tidak terkontrol kebutuhan hari raya. Perlu adanya porsi dana yang disisihkan untuk investasi.

“Pada promosi ini kami ingin menggabungkan dua aspek, yakni investasi dan liburan digabung menjadi satu, sekaligus tetap mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi. Kami juga ingin mengambil momentum lebaran, jangan sampai THR yang sudah didapat habis begitu saja untuk lebaran. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat tetap berinvestasi tapi bisa menikmati liburan dengan diskon staycation dari partner hotel kami,” katanya, Senin (17/4/2023). Adapun masyarakat dapat menikmati diskon di hotel Lido Lake Resort, Next Hotel Yogyakarta, dan Oakwood Hotel & Residence Surabaya dengan subscription reksa dana apapun milik MNC Asset Management dengan mengakses www.motionfunds.id atau hubungi customer service (021) 2970 9696.

