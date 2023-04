JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) akan tetap tinggi di level 5,25% hingga tahun 2024 mendatang.

“Baseline kami masih menggunakan 5,25%, puncaknya di Mei. Sebelumnya kami perkirakan akhir tahun akan turun, tapi rupanya kemungkinan tidak akan turun. Bahkan, tahun depan masih tetap 5,25%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dikutip Antara di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

BACA JUGA: Ini Jadwal Operasional Bank Indonesia Selama Libur Lebaran 2023

Menurut Perry, ada dua faktor yang menjadi pertimbangan The Fed terkait suku bunga acuan, yaitu inflasi yang masih tinggi serta stabilitas sistem keuangan.

Dari sisi inflasi, kekhawatiran The Fed juga ditambah dengan rencana Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau OPEC+ memangkas produksi mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan inflasi dari sisi suplai.

Sementara itu, stabilitas sistem keuangan global juga berada dalam kondisi rentan usai kegagalan tiga bank di Sillicon Valley.

BACA JUGA: Erina Gudono Menantu Jokowi Bagikan Tips Lolos Kerja di Bank Indonesia

“Nanti kami lihat apakah The Fed akan lebih mempertimbangkan inflasi inti yang tinggi daripada stabilitas sistem keuangannya atau menyeimbangkan keduanya. Kalau seimbang, mungkin baseline di 5,25%,” ujar Perry.

Baca Juga: 7 Vila Murah di Ubud untuk Refreshing Bareng Keluarga

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan kedua pertimbangan tersebut akan membuat The Fed tak terlalu agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga. Hal itu tercermin pada indeks dolar AS (DXY) The Fed yang terus mengalami penurunan hingga ke level 101 bila dibandingkan pada saat bullish atau menguat yang menyentuh level 110. “Kemudian, kami melihat imbal hasil obligasi AS untuk yang 10 tahun sekarang sudah berada di level 3,6,” jelas Destry. Destry menambahkan kondisi tersebut akan berdampak positif bagi negara berkembang khususnya Indonesia, karena tekanan terhadap mata uang regional akan berkurang. Untuk itu, meski Indonesia perlu tetap waspada terhadap ketidakpastian yang masih berlangsung, namun BI optimistis kondisi saat ini terbilang cukup baik.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.