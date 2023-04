JAKARTA - PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) meraup laba bersih senilai Rp1,40 triliun pada kuartal I/2023. Realisasi itu lebih rendah 30,47% year-on-year (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 senilai Rp2,02 triliun.

Alhasil laba bersih per saham dasar UNVR terkoreksi menjadi Rp37 per saham, dari semula Rp53 per saham, demikian dikutip dari laporan keuangan, Rabu (19/4/2023).

Penurunan laba terjadi seiring penjualan bersih yang melandai 2,15% yoy selama tiga bulan pertama, menjadi Rp10,6 triliun. Sedangkan pada kuartal I/2022, UNVR menghasilkan penjualan Rp10,83 triliun.

Kontribusi utama penjualan datang dari segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh mencapai Rp6,82 triliun, disusul makanan dan minuman Rp3,78 triliun. Adapun pasar domestik menjadi tulang punggung UNVR sebesar Rp10,2 triliun, sedangkan ekspor senilai Rp333,12 miliar, yang mayoritas diserap oleh Unilever Asia Private Limited.

Beban pokok penjualan ikut melemah 3,41% yoy menjadi Rp5,37 triliun, yang sebagian besar merupakan ongkos bahan baku dan produksi. Namun, pengeluaran untuk pemasaran dan distribusi meningkat 18,42% yoy menjadi Rp2,34 triliun.

Jumlah biaya umum dan admnistrasi juga membengkak 57,56% yoy menjadi Rp1,02 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp753,37 miliar dialokasikan untuk kebutuhan merek, teknologi, jasa, dan biaya enterprise technology. Neraca keuangan UNVR per 31 Maret 2023 mencatat peningkatan jumlah aset 6,77% dari akhir Desember 2022 menjadi Rp19,55 triliun. Total utang (liabilitas) sedikit berkurang 0,73% yoy menjadi Rp14,21 triliun, sedangkan modal bersih (ekuitas) tumbuh 33,66% di angka Rp5,34 triliun. Hingga akhir Maret 2023, UNVR memegang kas dan setara kas senilai Rp827,91 miliar, lebih tinggi sekitar Rp300 miliar dari kuartal I/2022.

