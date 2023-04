JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank menyiapkan berbagai promo Kartu Kredit menarik yang bisa dimanfaatkan bersama rekan, pasangan dan keluarga tercinta saat merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri.

Di mana Lebaran menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia sebagai hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Hari kemenangan tersebut menjadi momen yang tepat untuk berbagi dengan sesama.

“Merupakan suatu kebahagiaan bagi kami MNC Bank untuk dapat memberikan hiburan dan promo menarik di hari Idul Fitri 1444 H. Pada momen liburan ini, manfaatkan dan nikmati terus promo menarik Kartu Kredit MNC Bank," ujar Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata, Jumat (21/4/2023).

Berikut promo menarik yang sudah disiapkan MNC Bank:

1. Promo Park Hyatt Jakarta, Liburan Ala Sultan!!

Pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, manfaatkan voucher F&B senilai Rp500.000,-, diskon 15% untuk perawatan tubuh di THE SPA hingga upgrade ke kategori tipe kamar berikutnya di hotel Park Hyatt Jakarta. Periode promo sampai 16 Desember 2023.

2. Promo The Westin Bali

Nikmati liburan kelas atas dengan #StayLuxuryWestin. Lebih hemat dengan diskon sampai dengan 15% dengan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Mulai dari diskon 10% kamar dari Best Available Rate (BAR), Diskon 10% Food and Beverage (F&B), tanpa minimum transaksi, hingga Diskon 15% untuk Spa di hotel The Westin Bali.

3. Diskon 20% di Kafe Betawi

Sampai dengan 31 Mei 2023, ajak pasangan dan keluargamu buka puasa bersama di Kafe Betawi!! Menggunakan semua tipe Kartu Kredit MNC Bank, dapatkan diskon spesial sebesar 20% makan soto atau hidangan di Kafe Betawi. Syaratnya mudah, cukup transaksi 1 kali/kartu/minggu senilai Rp300.000 (makanan & minuman) di Kafe Betawi. Nah, diskon ini berlaku di hari Jumat, Sabtu & Minggu (termasuk hari libur nasional).

4. Makan Twist N Go Café & Restaurant Dapatkan diskon 20% menikmati hidangan di Twist N Go Café & Restaurant serta free upgrade dan upsize minuman sampai dengan 14 November 2023. Caranya mudah banget!! Gunakan metode pembayaran melalui semua tipe Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu, yuk cuss!! 5. Beli Kopi Gratis Kopi Nongkrong hemat, bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000,- di gerai Kopi Kren menggunakan Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard. Adapun periode promo berlaku sampai dengan akhir tahun 2023. 6. Promo Voucher Blibli #siapacepatdapat eVoucher-nya! Nikmati total diskon MILIARAN RUPIAH untuk belanja di BliBli. Yuk #belanjamenangsepanjangtahun di BliBli dengan transaksi menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank! Dapatkan total 2.000 eVoucher untuk 2.000 orang pertama setiap bulannya (500 eVoucher @Rp100.000,- dan 1.500 eVoucher @Rp300.000,-). Periode promo mulia 1 Maret 2023 s.d 28 Februari 2024. Untuk informasi lebih jelas terkait syarat dan ketentuan program promosi MNC Bank, segera kunjungi link berikut https://bit.ly/Promo-MNCBank maupun sosial media MNC Bank. Terkait informasi mengenai MNC Bank, dapat menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter. Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut https://bit.ly/MTNBanking

