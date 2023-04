JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran bantuan telur dan daging ayam terus dicairkan. Di mana bantuan sosial (Bansos) ini diberikan kepada Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Kepala Bapanas Arief mengatakan, saat ini bantuan yang bertujuan untuk menurunkan stunting dan pengentasan daerah rentan rawan pangan tersebut telah berjalan dan telah disalurkan kepada 74 ribu lebih Keluarga Risiko Stunting (KRS).

BACA JUGA: 3 Fakta Bansos dan BLT Tetap Cair Meski Libur Lebaran

“Untuk tahap awal, sampai dua hari menjelang Lebaran NFA melalui ID FOOD telah menyalurkan bantuan telur dan daging ayam kepada 74 ribu KRS di 4 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan rincian Banten telah dilakukan penyaluran kepada 2 ribu KRS, Jawa Barat 2 ribu KRS, Jawa Tengah 64 ribu KRS, dan Jawa Timur 6 ribu KRS,” ucap Arief, dikutip dari Antara, Senin (24/4/2023).

Adapun bantuan pangan telur dan daging ayam untuk keluarga berisiko stunting akan disalurkan selama tiga bulan ke depan mulai April, Mei, dan Juni 2023 dengan total sasaran penerima sebanyak 1,4 juta KRS, di mana data penerima bantuan bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan telah tercatat secara spesifik by name dan by adress.

Follow Berita Okezone di Google News

Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir. “Bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden dalam rangka menurunkan angka stunting, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menyerap produksi peternak unggas,” tutur Arief.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.