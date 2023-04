JAKARTA - Kondisi lalu lintas (lalin) di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau lancar usai diterapkannya rekayasa lalu lintas one way menuju arah Jakarta.

Berdasarkan pantauan MPI pada Senin (24/4/2023), tidak ada antrean yang mengular di gardu tol. Terlihat kendaraan berplat Jakarta mendominasi. Selain itu kendaraan besar seperti bus juga terlihat melintas.

Petugas dari Jasa Marga hingga anggota kepolisian juga nampak kompak mengatur jalannya arus balik di GT Kalikangkung.

Seperti diketahui, one way dari KM 414 GT Kalikangkung resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Santyabudi dan Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol. Ahmad Luthfi tepat pada pukul 14.45 WIB.

Pembukaan jalur one way ditandai dengan pengibaran bendera lemudian mobil Patroli pengawal (Patwal) mengawal kendaraan yang akan keluar dari Semarang di GT Kalikangkung.

"Tepat pada pukul 14.45, kita akan membuka jalur one way dari tol Kalikangkung menuju ke arah KM 72," ujar Muhadjir dalam acara pelepasan

"Saya minta kepada para pengendara untuk dicek betul kondisi kartu tolnya dan juga bbmnya," sambungnya.

One way diberlakukan hingga KM 70 Tol Cikampek tepatnya berada di GT Cikampek Utama. Rencananya, one way akan diakhiri pada pukul 24.00 WIB malam nanti.

