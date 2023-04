JAKARTA – Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (25/4/2023) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena kekhawatiran investor tentang perlambatan ekonomi AS, sementara anjloknya simpanan di First Republic Bank regional menambah kegelisahan tentang kesehatan sektor bank.

Mengutip Reuters, Rabu (26/4/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 344,57 poin atau 1,02% menjadi 33.530,83 dan S&P 500 (.SPX) kehilangan 65,41 poin, atau 1,58%, pada 4.071,63, dengan keduanya menandai penurunan persentase satu hari terbesar sejak 22 Maret.

Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC) turun 238,05 poin, atau 1,98%, menjadi 11.799,16 dalam persentase penurunan satu hari terbesar sejak 9 Maret.

Saham United Parcel Service Inc (UPS.N) turun 10%, kerugian harian terbesar sejak Juli 2006, setelah perusahaan kurir memperkirakan pendapatan setahun penuh di ujung bawah target sebelumnya.

Penurunan tersebut mampu mendorong indeks Dow Jones Transport Average (.DJT) turun 3,6%, penurunan satu hari terbesar sejak September.

Hal lain yang juga mengkhawatirkan adalah data hari Selasa yang menunjukkan kepercayaan konsumen AS turun ke level terendah sembilan bulan di bulan April.

"Investor telah berusaha dengan gagah berani untuk menyatukannya di tengah pendapatan besar dan minggu data ekonomi dan minggu besar Federal Reserve minggu depan," kata Carol Schleif, kepala investasi untuk BMO Family Office yang berbasis di Chicago.

Pelaku pasar sebagian besar mengharapkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada hari Rabu setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal. Saham Microsoft Corp (MSFT.O) rebound setelah ditutup turun 2,2% di sesi reguler dan merupakan hambatan terbesar pada S&P 500 menjelang laporan triwulanannya. Hal itu berbalik arah untuk naik 4,6% pada akhir perdagangan setelah pendapatannya mengalahkan ekspektasi analis. Demikian pula, saham induk Google Alphabet Inc (GOOGL.O) naik 4% setelah bel ketika pendapatan kuartal pertama melampaui ekspektasi pada peningkatan iklan dan permintaan layanan cloud yang stabil. Itu telah ditutup 2%. Indeks Perbankan Regional KBW (.KRX) turun 3,9% karena saham First Republic (FRC.N) turun 49%, mencapai rekor terendah. Pemberi pinjaman yang terkepung melaporkan pelarian deposito lebih dari USD100 miliar pada kuartal pertama menyusul krisis perbankan terbesar sejak 2008 bulan lalu. "Orang-orang mencoba mencari tahu kesehatan bank daerah secara umum. Apakah ada burung kenari di tambang batu bara? Sangat penting bagi bisnis skala menengah di negara ini agar bank daerah tetap sehat," kata Schleif dari BMO. Juga di benak investor adalah kebuntuan anggota parlemen di Washington karena menaikkan plafon utang AS. "Setiap kali Anda mendengar tentang potensi default yang akan memicu lingkungan risk-off. Jika kita pergi ke tepi jurang dan bahkan lebih jauh lagi, itu tidak akan menjadi pertanda baik untuk aset berisiko atau kepercayaan konsumen," kata Brian Price, kepala manajemen investasi untuk Commonwealth Jaringan Keuangan di Boston.

