JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam dunia trading saham, setiap detiknya sangat berharga bagi trader karena pergerakan harga saham dapat terus berubah.

Untuk memenuhi kebutuhan order yang cepat dan praktis tersebut, MNC Sekuritas menyediakan fitur Speed Order di aplikasi MotionTrade. Dengan menu Speed Order, trader dapat memasukkan order melalui 1 menu. Order yang dapat dilakukan antara lain: order beli (buy), order jual (sell), mengubah (amend) dan membatalkan (withdraw).

Berikut cara Order Beli menggunakan Fitur Speed Order di MotionTrade:

1. Pada Menu "Order", pilih "Speed Order".

2. Pilih Saham yang ingin dibeli

3. Klik di antrian urutan harga saham yang ingin Anda beli. Sisi kiri (Bid) merupakan antrian pembeli, sedangkan sisi kanan (Offer) adalah antrian penjual.

4. Masukkan jumlah lot saham yang Anda inginkan

5. Pilih “Buy” lalu “Confirm” jika sudah sesuai

6. Akan tampil penanda pada antrian dimana Anda telah order beli saham

Apabila Anda ingin mengubah order saham dari menu Speed Order, maka langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pilih penanda pembelian Anda sebelumnya

2. Pada bagian “Change Order”, pilih “Amend”

3. Pilih antrian harga baru yang diinginkan, lalu klik “Select”

4. Penanda harga baru berpindah ke antrian terbaru

Follow Berita Okezone di Google News

Apabila Anda ingin order jual saham melalui Menu Speed Order, langkahnya serupa dengan cara order Beli, hanya saja Anda perlu memilih tombol "Sell" setelah klik di antrian harga yang diinginkan.

Terakhir, apabila Anda ingin membatalkan order dengan Speed Order, berikut langkah mudahnya:

1. Pastikan terlebih dahulu status order yang ingin dibatalkan masih "Open"

2. Klik di bagian Penanda Saham Anda sebelumnya

3. Pada bagian "Change Order", pilih "Withdraw" untuk membatalkan order secara otomatis

Anda dapat menyaksikan tutorial Speed Order selengkapnya melalui YouTube MNC Sekuritas, atau akses melalui link: https://youtu.be/FeiXgUTJJFM

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!