JAKARTA – Jadwal pembagian dividen PT Indika Energy Tbk (INDY). Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar USD113,16 juta atau Rp1,62 triliun.

Melansir keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar USD40 juta yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 30 Agustus 2022. Dengan demikian, dividen final tunai yang akan dibayarkan sebesar kurang lebih USD73,16 juta atau Rp1,05 triliun untuk 5,20 miliar lembar saham perseroan.

β€œDengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 18 April 2023 sebesar Rp14.773, maka dividen final tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp207,76 per saham, yang akan dibulatkan menjadi Rp208 per saham,” kata manajemen INDY dalam keterbukaan informasi, Rabu (26/4/2023).

Adapun, dividen final tunai tahun buku 2022 akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 8 Mei 2023 mendatang.

Perihal kinerja, hingga akhir 2022 lalu INDY membukukan laba bersih sebesar USD452,67 juta atau Rp6,73 triliun, melesat hingga 684,26% dari tahun 2021 yang sebesar USD57,71 juta. Sejalan dengan itu, pendapatan perseroan juga naik 41,24% menjadi USD4,33 miliar atau Rp64,50 triliun, dari sebelumnya sebesar USD3,06 miliar. Berikut jadwal pembagian dividen INDY: β€” Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 4 Mei 2023 β€” Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 5 Mei 2023 β€” Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 8 Mei 2023 β€” Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 9 Mei 2023 β€” Recording Date yang berhak atas Dividen : 8 Mei 2023 β€” Pembayaran Dividen : 17 Mei 2023

