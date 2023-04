JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Portofolio saham merupakan salah satu hal yang harus Anda perhatikan dan evaluasi secara berkala saat melakukan investasi saham. Secara umum, portofolio saham adalah kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor.

Portfolio saham dapat dipisahkan sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, ada portfolio saham yang digunakan untuk investasi jangka panjang dan ada juga untuk trading. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu investasi adalah berdasarkan imbal hasil (return) yang diperoleh pada portofolio.

Untuk melihat portfolio saham di aplikasi MotionTrade, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Di beranda, mulai dengan pilih menu Stock | Fund

2. Pilih "Portfolio" di bagian Account

3. Isi PIN terlebih dahulu untuk menampilkan informasi aset yang dimiliki

Pada ”Portofolio Summary”, Anda dapat memperoleh informasi mengenai nominal dana (Cash) yang Anda miliki di T+0 dan T+2, Trading Limit, Market Ratio/ Margin Ratio. Selain itu, Anda juga dapat melakukan "Aktivasi Margin" untuk mengajukan aktivasi akun margin Anda. Pada "Portfolio Return & Chart", Anda perlu memilih terlebih dahulu durasi transaksi yang ingin diakses. Beberapa informasi yang dapat diperoleh pada menu tersebut, antara lain:

1. “Asset value” yaitu total market value atau nilai saham terakhir ditambah dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN)

2. “Deposit” yaitu nominal rupiah jika melakukan top up dana ke RDN

3. “Withdraw” yaitu nominal rupiah jika melakukan penarikan dana

4. “Gain/Loss” yaitu perbandingan total aset dengan hari sebelumnya dalam nilai rupiah

5. “Yield (%)” yaitu perbandingan total aset dengan hari sebelumnya dalam nilai persentase

6. “Portfolio Return Chart” menunjukkan penjabaran data dalam bentuk grafik

Pada "Portfolio List", Anda dapat mengakses daftar saham yang dimiliki dengan rinci, antara lain: Kode Saham (Code), jumlah lot (Lot), harga terakhir saham (Last Price), harga kepemilikan atas saham (Avg Price), Gain/Loss, jumlah lot dalam antrian pembelian (Open Buy), jumlah lot dalam antrian jual (Open Sell), nominal harga pasar atas saham yang dimiliki (Market Value), dan yang lainnya.

Anda dapat menyaksikan tutorial cara mengakses portofolio saham di MotionTrade selengkapnya melalui YouTube MNC Sekuritas, atau akses melalui link: youtube.com/watch?v=sB1uzCPe138

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!