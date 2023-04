JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) meraih pendapatan bersih senilai Rp3,3 triliun pada kuartal I-2023. Realisasi itu naik 122,5% year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2022 senilai Rp1,4 triliun.

Kontribusi pendapatan imbalan jasa menyumbang Rp1,9 triliun, sedangkan iklan sebanyak Rp562,5 miliar. Adapun jasa pengiriman menghasilkan Rp476,6 miliar, sedangkan pendapatan lain-lain Rp386,25 miliar.

Setelah terpangkas sejumlah beban, GOTO mengakumulasi rugi bersih seniali Rp3,86 triliun, alias berkurang 40,3% yoy dari kuartal pertama tahun 2022 senilai Rp6,47 triliun.

"Perseroan akan terus membangun infrastruktur ekosistem yang semakin solid untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan menuju profitabilitas dalam jangka panjang," kata Direktur Utama GOTO, Andre Soelistyo, Kamis (27/4/2023).

Penurunan rugi mendorong rugi per saham dasar GOTO juga terpangkas dari semula minus Rp6 per saham, menjadi Rp4 per saham.

Dari sisi neraca, total aset GOTO melandai 2,33% menjadi Rp135,95 triliun, dari akhir 2022 senilai Rp139,21 triliun. Jumlah utang atau liabilitas terpangkas 5,19% yoy di level Rp15,63 triliun, sedangkan modal bersih atau ekuitas terkoreksi 1,95% yoy menjadi Rp120,32 triliun. "Dengan tercapainya margin kontribusi positif keseluruhan Grup pada kuartal ini, Perseroan berada pada titik penting di tengah upaya mendorong profitabilitas seluruh unit bisnis," tutur Direktur Keuangan GOTO, Jacky Lo. Hingga akhir Maret 2023, GOTO menggenggam kas dan setara kas senilai Rp26,77 triliun, sedikit lebih rendah dari posisi kas pada kuartal pertama tahun 2022.

