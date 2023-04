JAKARTA-9 mall paling mewah dan terkenal di kota Medan menarik diulas. Apalagi pusat perbelanjaan di beberapa wilayah Indonesia sudah memiliki fasilitas bagus dan baik.

Berikut 9 mall paling mewah dan terkenal di kota Medan dilansir dari berbagai sumber:

1. Medan Focal Point Mall

Medan Focal Point Mall mulai beroperasi tahun 2014 lalu ini berdiri di atas lahan yang cukup luas, yakni sekitar 18 ribu hektare, dan berada di kawasan Arteri Ring Road, Asam Kumbang, Medan.

Sebagai mall terbesar di wilayah Asam Kumbang, bangunan Medan Focal Point Mall terdiri dari enam lantai. Mengusung konsep keluarga dan anak muda, ada beberapa tenat seperti Gramedia, Samsung Store, iBox, Starbucks, Killiney, atau Liberica. Tak hanya itu, mall di Medan ini dilengkapi dengan tempat karaoke Inul Vizta dan bioskop CGV yang sangat memanjakan Anda saat berkunjung.

2. Medan Mall

Medan Mal memiliki lokasi sangat strategis, salah satunya dekat Pusat Pasar dan Terminal Sambu. Dengan luas sekitar 5 hektare, Medan Mal memiliki tenant yang cukup lengkap, seperti Matahari Department Store, Macan Yaohan Supermarket, Gramedia, dan lain sebagainya.

Mall di Medan yang satu ini menjadi tempat favorit untuk mencari pakaian maupun kain tekstil dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi, meskipun sudah tua, Medan Mal masih selalu ramai dikunjungi khalayak.

3. Delipark Mall

Delipark Mall menjadi salah satu pusat perbelanjaan berkonsep mewah di Kota Medan. Mal ini berdiri di atas lahan eks Deli Plaza.

Dia juga memiliki area FnB dengan beragam kuliner lezat untuk di area lantai LG, Lantai 3, dan Lantai 3 A. Detikers yang suka berburu kuliner, tenant kuliner seperti Nelayan, Gokana Ramen, Dear Butter, 4Fingers jangan ketinggalan untuk dicicipi.

Selain mewah, Delipark Mall juga ramah anak dengan memberikan arena Rivapark, ruang terbuka hijau dengan beragam permainan anak. Pada akhir pekan, Mal ini juga sering mengadakan live music untuk menghibur pengunjung.

4. Plaza Medan Fair

Pusat perbelanjaan yang berada di bawah bendera Lippo Group. Menghadirkan konsep belanja yang nyaman bagi semua kalangan, salah satu mall di Medan yang terbilang besar ini selalu ramai oleh pengunjung.

5. Sun Plaza

Sun Plaza ini termasuk yang sudah cukup lama berdiri, yakni tahun 2004. Letak Sun Plaza terbilang strategis, berada dekat dengan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Mesjid Agung Medan, dan Apartemen Cambridge. Tidak heran kalau pusat perbelanjaan ini selalu ramai pengunjung.

Dengan luas bangunan sekitar 87.000 m2, terdiri dari 6 lantai, Sun Plaza menjadi salah satu mall di Medan yang cukup megah. Tenant-tenant yang ada di sini tergolong sangat lengkap. Mulai dari Sogo Department Store, Hypermart, Ace Hardware, H&M, Etude House, Gramedia, Celebrity Fitness, Hypermart, serta fasilitas hiburan berupa bioskop Cinemaxx, hingga Payless.

6. Lippo Plaza Medan

Terdiri dari 15 lantai, kemegahan mall ini semakin bertambah karena memiliki perkantoran, rumah sakit, dan universitas.

Soal tenant, sudah pasti sangat lengkap. Penyedia elektronik misalnya, ada Samsung Store dan iBox. lalu ada kafe, restoran dan juga gerai kopi terkenal. Mau menghabiskan waktu dengan nonton film favorit? Mall di Medan yang satu ini dilengkapi Cinemaxx, sebuah jaringan bioskop yang berkualitas di Tanah Air.

7. Centre Point

Centre Point Medan mengusung konsep Have it All & More, slogan yang selalu memberikan fasilitas, layanan, dan tenant yang menarik bagi pengunjung. Tak hanya itu, tiap sudut pusat perbelanjaan ini terkesan elegan dan super mewah.

8.Cambridge City Square

Mall di Medan yang terintegrasi dengan empat apartemen dan Swiss-Belhotel. Kawasan Cambridge City Square mengusung konsep 4 in 1 yang mengkombinasikan office space, shopping mall, residential, dan hotel bintang lima.

Pusat perbelanjaan seluas 39.000 meter persegi ini dilengkapi berbagai toko dan fasilitas terpadu. Cambridge City Sqare diisi berbagai pilihan kafe dan restoran yang cocok untuk menghabiskan waktu luang sambil bersantai atau berkumpul.

9. Manhattan Time Square

Menyuguhkan konsep family shopping mall dan lifestyle. Mall ini menggabungkan konsep hunian mewah yang terdiri dari 2 tower condominium dan shopping mall. Selain itu, public service di sini terbilang sangat nyaman, seperti toilet yang luas dan nyaman.