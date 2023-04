JAKARTA - Harga barang kebutuhan pokok terpantau turun pada hari ini, Jumat (28/4/2023). Adapun yang turun mulai dari beras, daging sapi, telur ayam, daging ayam, bawang-bawangan, hingga kelompok cabai-cabaian.

Mengutip data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga beras kualitas bawah I turun Rp 450 menjadi Rp 11.800 per kilogram (kg), beras kualitas bawah II turun Rp 250 menjadi Rp 11.650 per kg.

Kemudian beras medium I turun Rp 450 menjadi Rp 13.000 per kg, beras medium II turun Rp 400 menjadi Rp 12.850 per kg, beras kualitas super I turun Rp 1.000 menjadi Rp 13.800 per kg, beras kualitas super II turun Rp 800 menjadi Rp 13.450 per kg.

Bergeser ke komoditas daging, untuk daging sapi kualitas I turun Rp 6.250 menjadi Rp 134.300 per kg, daging sapi kualitas II turun Rp 5.850 menjadi Rp 125.400 per kg, sementara daging ayam ras turun Rp 300 menjadi Rp 37.000 per kg, serta terlur ayam turun Rp 750 menjadi Rp 29.300 per kg.

Lanjut ke komoditas lainnya, bawang merah ukuran sedang merosot Rp 850 menjadi Rp 38.650 per kg, bawang putih ukuran sedang turun Rp 600 menjadi Rp 34.500 per kg.

Sedangkan kelompok cabai-cabaian seperti cabai merah besar turun Rp 4.600 menjadi Rp 44.500 per kg, cabai merah keriting turun Rp 6.200 menjadi Rp 39.050 per kg, cabai rawit merah turun Rp 3.050 menjadi Rp 42.100 per kg, serta cabai rawit hijau turun Rp 7.750 menjadi Rp 33.500 per kg. Adapun selain itu, gula pasir lokal juga turun meski hanya sedikit yakni Rp 50 menjadi Rp 14.450 per kg, gula pasir premium turun Rp 150 menjadi Rp 15.800 per kg, minyak goreng curah turun Rp 200 menjadi Rp 15.450 per kg.

