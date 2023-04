JAKARTA - Banyak orang bilang bahwa memiliki produk kartu kredit bisa membuat kita makin boros, padahal jika digunakan dengan baik, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh, mulai dari kemudahan bertransaksi, hingga promo menarik yang justru bisa menghemat kantongmu.

Mau tahu buktinya? Cobain aja produk Kartu Kredit dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT).

“Melalui produk Kartu Kredit MNC Bank, kami menyediakan berbagai promo menarik terupdate yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah, bahkan bisa bikin makin hemat dalam berbelanja," ungkap Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata.

Mau tahu promonya apa aja? Yuk check it out!

1. Diskon 15% Perawatan di MS Glow

Bikin muka kinclong #MoreGlowingMoreBeauty, dapet diskon 15% pula untuk semua perawatan (kecuali Injectable treatment) di MS Glow pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, Kartu Debit MNC Bank dan pembayaran menggunakan QRIS MotionBanking.

2. Cashback Isi BBM di SPBU

#hematnyamandijalan dengan promo cashback Rp100.000,- isi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia lho! Caranya mudah banget, isi BBM kendaraan kamu dengan pembayaran minimum Rp250.000/transaksi/kartu dengan total akumulasi transaksi Rp1.000.000 per bulannya menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Periode promo berlangsung mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2023.

3. Diskon 20% di Kafe Betawi

Sampai dengan 31 Mei 2023, ajak pasangan dan keluargamu buka puasa bersama di Kafe Betawi menggunakan semua tipe Kartu Kredit MNC Bank, dapatkan diskon spesial sebesar 20% makan soto atau hidangan di Kafe Betawi. Syaratnya mudah, cukup transaksi 1 kali/kartu/minggu senilai Rp300.000 (makanan & minuman) di Kafe Betawi. Nah, diskon ini berlaku di hari Jumat, Sabtu & Minggu (termasuk hari libur nasional).

4. Makan Twist N Go Café & Restaurant

Dapatkan diskon 20% menikmati hidangan di Twist N Go Café & Restaurant serta free upgrade dan upsize minuman sampai dengan 14 November 2023. Caranya mudah banget! Gunakan metode pembayaran melalui semua tipe Kartu Kredit MNC Bank dengan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu, yuk cuss!!

5. Beli Kopi Gratis Kopi

Nongkrong hemat, bonus 2 kali Kopi senilai Rp50.000 di gerai Kopi Kren menggunakan Kartu Kredit MNC Bank berlogo Mastercard. Adapun periode promo berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.

6. Promo Voucher Blibli

#siapacepatdapat eVoucher-nya! Nikmati total diskon MILIARAN RUPIAH untuk belanja di BliBli. Yuk #belanjamenangsepanjangtahun di BliBli dengan transaksi menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank! Dapatkan total 2.000 eVoucher untuk 2.000 orang pertama setiap bulannya (500 eVoucher @Rp100.000 dan 1.500 eVoucher @Rp300.000). Periode promo mulia 1 Maret 2023 s.d 28 Februari 2024.

7. Promo Park Hyatt Jakarta, Liburan Ala Sultan!!

Pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, manfaatkan voucher F&B senilai Rp500.000, diskon 15% untuk perawatan tubuh di THE SPA hingga upgrade ke kategori tipe kamar berikutnya di hotel Park Hyatt Jakarta. Periode promo sampai 16 Desember 2023.

8. Promo The Westin Bali

Nikmati liburan kelas atas dengan #StayLuxuryWestin. Lebih hemat dengan diskon sampai dengan 15% dengan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Mulai dari diskon 10% kamar dari Best Available Rate (BAR), Diskon 10% Food and Beverage (F&B), tanpa minimum transaksi, hingga Diskon 15% untuk Spa di hotel The Westin Bali.

“Selain berbagai promo menarik tersebut, MNC Bank juga menyediakan kemudahan lain bagi pengguna Kartu Kredit MNC Bank melalui aplikasi MotionBanking, mulai dari pengajuan cicilan, penambahan limit kredit, e-statement/ histori transaksi, serta informasi terkini seputar promo menarik MNC Bank, mudah bukan!!” katanya.

Untuk informasi lebih jelas terkait syarat dan ketentuan program promosi MNC Bank, segera kunjungi link berikut https://bit.ly/Promo-MNCBank maupun sosial media MNC Bank.

Terkait informasi mengenai MNC Bank, dapat menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut https://bit.ly/MTNBanking