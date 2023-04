JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Istilah watch list saham mungkin tidak terdengar asing bagi investor atau trader yang berpengalaman. Watch list saham atau stock watch list merupakan daftar saham-saham potensial yang disusun dan dipantau oleh investor atau trader untuk membantu dalam pengambilan keputusan transaksi.

Watch list dapat disusun berdasarkan tujuan, strategi, ataupun sektor saham. Penyusunan watch list secara tepat dapat membantu investor untuk meraih keuntungan secara optimal.

Pada aplikasi trading online MNC Sekuritas yaitu MotionTrade, Anda dapat memanfaatkan fitur “Stock Watch List” untuk memantau pergerakan harga saham yang Anda incar atau miliki. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakan fitur "Stock Watch List" di aplikasi MotionTrade:

1. Di beranda, pilih menu Stock | Fund

2. Pilih "Stock Watch List"

Investor atau trader dapat mempertimbangkan saham pilihan tim Riset MNC Sekuritas yang diperbarui setiap hari bursa pada daftar “MNC Recommendation”. Selain itu, Anda juga bisa membuat daftar saham baru sesuai keinginan, bahkan mengubah atau menambahkan saham yang menjadi pilihan Anda dengan memilih tombol "Modify":

1. “Modify Stock” untuk menambahkan (Add Stock) atau mengurangi (Delete) saham dari Watch List

2. “Modify Stock Watch List” untuk mengganti nama (Edit) atau menghapus (Delete) Watch List yang sudah ada

3. “Add New Stock Watch List” untuk membuat Watch List baru dengan saham-saham pilihan Anda

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!