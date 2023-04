JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk Rp6,02 triliun ke pasar keuangan RI pada pekan keempat di April 2023.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, berdasarkan data transaksi 26-27 April 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp6,02 triliun.

"Ini terdiri dari beli neto Rp3,81 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp2,21 triliun di pasar saham," ucap Erwin dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Selama tahun 2023, berdasarkan data setelmen hingga 27 April 2023, nonresiden beli neto Rp60,73 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp13,63 triliun di pasar saham.

Selain aliran modal asing yang masuk, Rupiah dibuka menguat pada level (bid) Rp14.650 per dolar AS per Jumat pagi (28/4), setelah sebelumnya ditutup pada Rp14.700 di Kamis (27/4).

Pada Jumat pagi (28/4), tercatat yield SBN 10 tahun naik di 6,53% setelah sempat turun di 6,52% di hari sebelumnya.

Namun, di sisi lain, premi risiko investasi di Indonesia menurun. BI melaporkan premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 93,67 bps per 27 April 2023 dari 94,53 bps per 21 April 2023. "Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," pungkas Erwin.

