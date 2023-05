JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebut, harga bahan pokok masih relatif tinggi.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan mengatakan, kenaikan terjadi karena imbas dari kurangnya pasokan ditengah tingginya permintaan.

"Untuk harga masih masih relatif tinggi serta tertahan tinggi harganya karena permintaan yang cukup menyita stok kita," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (2/5/2023).

Dia menerangkan, berdasarkan catatan yang dihimpun dari beberapa pasar, komoditas seperti bawang merah masih tinggi harganya, yakni di kisaran Rp52.000-Rp53.000 per kilogram (kg), begitu pula bawang putih masih di kisaran Rp39.000-Rp40.000 per kg.

Kendati demikian, Reynaldi tidak menampik bahwa komoditas pangan di beberapa pasar ada yang mengalami penurunan harga.

Namun, yang perlu dicermati, penurunan harga tersebut belum mencapai batas normal. Artinya, harga bapok masih terbilang tinggi.

"Betul (turun). Namun, harganya masih tinggi atau di atas normal. Terjadi penurunan, ya, tapi apakah harga itu normal?," jelasnya.

Maka dari itu, Reynaldi mengimbau pemerintah agar menyiapkan strategi untuk membanjiri pasokan bapok. Hal itu demi menekan harga agar tidak merangkak naik.

Sebagai tambahan, berdasarkan pantauan MNC Portal di situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, hari ini, harga bapok merangkak naik dari dibandingkan kemarin, Senin.

Adapun bapok yang melambung di antaranya, cabai merah keriting naik Rp9.400 menjadi Rp40.050 per kg, cabai rawit hijau naik Rp9.900 menjadi Rp35.850 per kg, cabai rawit merah naik Rp11.050 menjadi Rp40.500 per kg, cabai merah besar naik Rp12.050 menjadi Rp42.200 per kg.

Kemudian bawang merah ukuran sedang naik Rp3.550 menjadi Rp40.650 per kg, bawang putih ukuran sedang naik Rp35.350 menjadi Rp2.450 per kg, telur ayam naik Rp2.700 menjadi Rp29.850 per kg, daging sapi naik Rp 7.250 menjadi Rp139.250 per kg, serta beras medium naik Rp1.050 menjadi Rp13.450 per kg, sedangkan jenis premium naik Rp1.300 per kg menjadi Rp14.750 per kg.