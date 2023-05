JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa rata-rata pengeluaran selama libur Lebaran 2023 mencapai Rp2,7 juta per pax dari target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,9 juta.

“Observasi lapangan kita bahwa titik pergerakan mudik di Sumatera terdapat di Padang dan Lampung, Jawa di Jawa Tengah dan Cirebon, Sulawesi di Makassar total responden 1.045 data perolehan, rata-rata pengeluaran selama libur Lebaran 2023 mencapai Rp2,7 juta dari target Rp1,9 juta (per pax),” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta yang dikutip Antara, Selasa (3/5/2023).

Sandi menuturkan berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, pengeluaran terbesar digunakan untuk transportasi yakni sebesar 23,4%, akomodasi 22%, makan dan minum 20 persen, disusul pengeluaran cenderamata, fesyen dan kriya sebesar 14%.

Melihat pergerakan masyarakat yang luar biasa pada masa mudik dan libur Lebaran 2023 ini, Sandiaga pun merevisi potensi perputaran ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) dari angka Rp240 triliun menjadi Rp335,3 triliun.

Sementara itu, Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nia Niscaya menuturkan prediksi pengeluaran sebesar Rp2,7 juta per pax ini merujuk pada prediksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memprediksi 123 pemudik pada tahun 2023 ini.

“Jadi sementara kalau kita merujuk prediksi Kemenhub yang pergerakan sebanyak 123 juta, kita kalikan. Paling tidak kita punya angka ini, pengeluaran yang berdasarkan survei. Jadi tidak kaleng-kaleng," ujar Nia. Di sisi lain, Kemenparekraf juga mencatat 10 besar destinasi pariwisata yang dikunjungi masyarakat selama libur Lebaran, di antaranya Malioboro-Daerah Istimewa Yogyakarta, Ciwideuy-Jawa Barat, Lembang-Jawa Barat, Puncak-Bogor, Borobudur-Jawa Tengah, dataran tinggi Dieng-Jawa Tengah, Pantai Pangandaran-Jawa Barat, Kebun Binatang Ragunan-DKI Jakarta, Ancol-DKI Jakarta serta pemandian Guci Tegal-Jawa Tengah. “Ini menunjukkan momen mudik terbukti menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Tanah Air,” ujar Sandiaga.

