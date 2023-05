JAKARTA-5 pangeran tampan kerajaan bisnis terkaya di Indonesia bikin wanita terpikat atas wajahnya. Apalagi, sudah kaya dan memiliki wajah yang ganteng menjadi para idaman wanita dan cocok untuk dijadikan menantu.

Para pria ini sudah cerdas dan pekerja keras, sehingga patut dijadikan inspirasi bagi kamu yang pastinya mau sukses.

5 pangeran tampan kerajaan bisnis terkaya di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1.John Riady

Pria ini adalah salah satu pangeran dari Lippo Group. Di umurnya yang baru 26 tahun, ia sudah menjabat sebagai Direktur Media Berita Satu Media Holdings. John bertanggung jawab dalam mengelola konten dan pemasaran merk-merk yang ada di bawah naungan Berita Satu. Sebelum bergabung dengan Lippo Group pada tahun 2007, ia sempat bekerja sebagai bankir di Stephen Inc., Little Rock-Arkansas, Amerika Serikat.

Tidak hanya pandai berbisnis, John juga orang yang pintar. Hal ini dibuktikan dari latar belakang pendidikannya. Ia memiliki gelar MBA dari Wharton School of Business, University of Pennsylvania dan juga meraih gelar Juris Doctor dari Columbia University Law School pada tahun 2011. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Dekan Eksekutif jurusan Hukum, Manajemen, dan Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan.

2. Armand Wahyudi Hartono

Dia adalah putra bungsu dari Rudi Hartono. Ia menjabat sebagai direktur BCA sejak tahun 2009. Ia bertanggung jawab atas operasional wilayah dan cabang di Jabodetabek, dan Surabaya. Sebelumnya, pada tahun 2004 sampai 2009 ia bekerja sebagai Kepala Perencanaan dan Pembinaan Wilayah di BCA.

Sebelum bekerja di BCA, Armand menjabat di berbagai jabatan, seperti Direktur Keuangan, Deputy Purchasing Director dan Kepala Sumber Daya Manusia dari tahun 1998 hingga 2004. Ia juga pernah bekerja di Global Credit Research and Investment Banking, JP Morgan Singapura.

3. Axton Salim

putra dari presiden dan CEO Indofood, Anthony Salim menjadi pangeran yang cocok buat dijadikan menantu. Dia juga pernah dirumorkan menjadi kekasih Luna Maya . Lantaran, setelah beredar foto kedekatan mereka di media sosial.Hingga, mantan kekasih Ariel NOah ini membantahnya.

Sebelumnya, Axton dipromosikan menjadi Asisten CEO Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2009, ia menjadi anggota dewan direksi termuda di Indofood. Axton juga menyandang beberapa posisi lain yaitu sebagai Direktur di Indofood CBP Sukses Makmur dan komisaris PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Tbk (LSIP).

Diketahui secara kapital harta kekayaan keluarga mereka tembus 121 triliun lebih pada Tahun 2022 itu semua akumulasi dari semua perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Salim termasuk Indofood.

4. Indra Priawan

Indra Priawan Djokosoetono merupakan cucu dari pendiri Blue Bird, Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono. Generasi ketiga dari keluarga pemilik grup taksi Blue Bird inimemang sudah menjadi pemilik perusahaan sejak tahun 2010.

5. Michael Sampoerna

Ayah satu anak ini juga merupakan pemilik saham dari anak perusahaan Blue Bird Group, PT Restu Ibu Pusaka. Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi, terutama dalam memproduksi bodi kendaraan.

Pria yang satu ini memiliki jabatan yang cukup banyak. Ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Direktur PT Sampoerna Strategic, Presiden Komisaris PT SGS, Presiden Komisaris Sampoerna Agro Tbk, dan menjadi direktur di 9 perusahaan berbeda di Singapura.

Sebelumnya, Michael yang adalah lulusan dari London School of Economics in the United Kingdom ini sempat juga menjadi CEO PT Hanjaya Mandala Sampoerna pada tahun 2002 sampai 2005.

