JAKARTA - PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) membukukan pendapatan di kuartal I-2023 sebesar Rp2,12 triliun, atau meningkat 53,84% yoy dari kuartal I 2022 yang sebesar Rp1,37 triliun.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh volume penjualan emas murni yang meningkat sebesar 39,82% yoy menjadi 2,16 ton di kuartal I 2023 dari 1,55 ton di kuartal I 2022.

BACA JUGA:

ASP (average selling price) tumbuh 10,68% YoY menjadi Rp970.295 di kuartal I 2023 dari Rp876.675 di kuartal I 2022.

Selaras, laba bersih turut bertumbuh sebesar 37,80% yoy menjadi Rp69,84 miliar di kuartal I 2023, sementara NPM berada pada level 3,30%.

BACA JUGA:

Penjualan kepada grosir meningkat ke level 92,54% mengingat adanya penjualan ekspor, diikuti oleh penjualan ritel (6,60%) dan bisnis gadai (0,72%). Sementara, ROA dan ROE berada di 6,60%/15,59% serta DER berada pada level di 1,36x di kuartal I 2023.

Direktur Utama HRTA, Sandra Sunanto menyatakan bahwa inovasi yang berkelanjutan menjadi faktor kunci pertumbuhan kinerja HRTA, salah satunya dengan meluncurkan produk terbaru yaitu EMASKU.

Baca Juga: Gelar Mudik Sehat, Lifebuoy Beri Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun Guna Cegah Covid-19

Follow Berita Okezone di Google News

"Selain itu, HRTA juga terus memudahkan masyarakat untuk bertransaksi emas melalui aplikasi EmasKITA yang telah tersedia pada Play Store dan App Store," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (4/5/2023).

Selain itu, pada bulan Maret 2023, HRTA memasuki pasar ekspor melalui kerja sama dengan Kundan Care Product LTD (Kundan) untuk ekspor perhiasan emas ke India.

Kundan merupakan perusahaan manufaktur, refinery dan eksportir dari produk emas, perak, dan energi yang terbesar di India.

HRTA ditargetkan mendapatkan tambahan penjualan sebesar 400kg – 500kg emas per bulan dari ekspor perhiasan emas berkadar 91,6% kepada Kundan dimulai dari bulan Maret 2023.

Nilai komersial atas transaksi ekspor perhiasan emas diestimasikan berkontribusi sebesar USD25 juta – USD31 juta per bulan terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan.

"Potensi permintaan pasar ekspor juga masih tinggi yang juga menjadi motor pertumbuhan Perseroan ke depannya,” ujarnya.

Sandra pun menyakini bahwa momentum pencapaian all time highest performance Perseroan pada kuartal I 2023 akan terus berlanjut di tahun ini.

Kinerja HRTA kedepannya akan didukung oleh insentif dari Pemerintah untuk memberikan pembebasan pajak penghasilan produk emas batangan dan juga penurunan pajak pertambahan nilai perhiasan emas bagi konsumen akhir.

Pajak produk emas batangan diturunkan dari 0,45% untuk yang memiliki NPWP menjadi 0% dan pajak perhiasan emas juga diturunkan dari 2,1% menjadi 1,65%.

"Kami sangat mengapresiasi support dari pemerintah yang akan mendorong perkembangan industri perhiasan emas dan emas. Kami melihat hal ini akan menjadi katalis mengingat Indonesia masih memiliki potensi peningkatan konsumsi emas per kapita dimana per tahun 2022 konsumsi emas per kapita masih berada pada level 0,18 gram dibandingkan dengan rata – rata Asia di 0,82 gram," tandasnya.