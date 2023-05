JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Mengelola keuangan perlu dilakukan setiap orang. Pengelolaan keuangan yang buruk akan berdampak negatif pada masa depan Anda. Agar kebutuhan keuangan Anda dapat terpenuhi dengan baik, Anda perlu melakukan pengelolaan keuangan dengan cara yang tepat.

Anda bisa mencoba berinvestasi di pasar modal syariah untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah.

Ingin tahu bagaimana cara mengelola harta dengan prinsip syariah? Apa saja pilihan produk investasi syariah yang tersedia di pasar modal? Bagaimana perencanaan keuangan ala syariah?

Jangan lewatkan webinar MNC Sekuritas Duit Terarah dengan Syariah pada Jumat (5/5/2023) pukul 16.00 WIB bersama Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Sasha Dwi Rahayu.

Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan Deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

