JAKARTA - Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Kamis (4/5/2023) waktu setempat. Bursa Saham AS melemah setelah langkah PacWest untuk mengeksplorasi opsi strategis memperdalam kekhawatiran tentang kesehatan pemberi pinjaman AS dan memicu saham bank regional serta JPMorgan Chase (JPM.N), Wells Fargo & Co (WFC.N) dan saham utama lainnya di pemain sektor keuangan.

Mengutip Reuters, Jumat (5/5/2023), S&P 500 turun 0,72% untuk mengakhiri sesi di 4.061,22 poin dengan penurunan sesi keempat berturut-turut, yang pertama sejak Februari. Sedangkan Nasdaq turun 0,49% menjadi 11.966,40 poin, sementara Dow Jones Industrial Average turun 0,86% menjadi 33.127,74 poin.

PacWest Bancorp (PACW.O) anjlok 51% setelah mengonfirmasi sedang menjajaki opsi strategis, termasuk penjualan. Saham pemberi pinjaman regional dan bank lain baru-baru ini terpukul karena kekhawatiran akan memburuknya krisis perbankan.

Western Alliance Bancorp (WAL.N) anjlok hampir 39%, dengan perdagangan saham dihentikan beberapa kali. Pada sesi terendahnya, saham Western Alliance turun lebih dari 60% dan pemberi pinjaman membantah laporan bahwa pihaknya sedang menjajaki potensi penjualan.

Comerica (CMA.N) dan Zion Bancorporation (ZION.O) keduanya kehilangan sekitar 12%. Indeks Perbankan Regional KBW (.KRX) berakhir turun 3,5%, memantul dari sesi terendahnya yang turun sekitar 7%.

Toronto-Dominion Bank Group (TD.TO) Kanada membatalkan akuisisi First Horizon Corp (FHN.N) senilai USD13,4 miliar, memicu penurunan 33% saham bank AS. "Bank-bank regional dan pengetatan kondisi kredit membebani pasar karena investor mencoba mengkalibrasi ulang di mana kita berada dalam hal siklus kredit dan standar pinjaman bank, dan ketika potensi resesi mungkin melanda," kata Zhe Shen, direktur pelaksana strategi diversifikasi di Manajemen Investasi TIFF. Indeks volatilitas CBOE (.VIX), juga dikenal sebagai pengukur ketakutan Wall Street, naik sebanyak 21 poin, tertinggi sejak akhir Maret. Dari 11 indeks sektor S&P 500, sembilan turun, dipimpin lebih rendah oleh keuangan (.SPSY), turun 1,29%, diikuti oleh penurunan 1,26% pada layanan komunikasi (.SPLRCL). Volume di bursa AS relatif berat, dengan 12,0 miliar saham diperdagangkan, dibandingkan dengan rata-rata 10,5 miliar saham selama 20 sesi sebelumnya.

