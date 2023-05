JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak di rentang 6.800-6.945. IHSG menguat 0,46% atau +31,30 poin di level 6.844,03 pada perdagangan kemarin.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani menilai pergerakan IHSG dipengaruhi oleh Bank Indonesia yang melaporkan surplus anggaran setelah pajak pada periode tahun 2022 mencapai Rp21,76 triliun. Besaran tersebut lebih tinggi dibanding capaian tahun sebelumnya yang tercatat mencapai Rp19,17 triliun. Surplus tersebut dipicu oleh penghasilan BI yang lebih tinggi mencapai Rp121,70 triliun dibanding beban yang ditanggung BI sebesar Rp92,83 triliun.

BACA JUGA: Pergerakan IHSG Hari Ini Bakal Cenderung Melemah

"Sementara itu, ekonomi Indonesia pada kuartal-I 2023 diproyeksi masih dapat tumbuh pada kisaran 5% YoY, dipicu oleh mobilitas masyarakat yang semakin meningkat sejak akhir tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/5/2023).

Kemudian dari mancanegara, hasil keputusan FOMC Mei 2023, The Fed Kembali menaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi kisaran 5% - 5,25%. Hal tersebut mencerminkan bahwa The Fed telah menaikan suku bunga selama 10 bulan beruntun dan merupakan level tertinggi sejak 2007. Sementara itu, Balance of Trade Amerika Serikat pada Maret 2023 tercatat defisit sebesar US$64,2 miliar, lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang mencatat defisit US$70,6 miliar.

Adapun demikian, berikut saham - saham pilihan Ajaib Sekuritas :

1. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)

Buy : 160

TP : 165

Stop loss : 157

Tertahan di atas MA-5, volume menguat dibanding hari sebelumnya. Stochastic goldencross di area netral dan MACD bar histogram bearish terbatas.

Sepanjang kuartal-I 2023, BRMS berhasil menumbuhkan net profit 14,52% YoY, didorong oleh pendapatannya yang tumbuh solid 95,70% YoY. BRMS berpotensi meningkatkan produksi pejualan karena target pabrik emas di Palu akan beroperasi penuh dengan kapasitas 4.000 ton per hari. Harga emas selama sepekan tumbuh 3% menjadi katalis positif untuk BRMS sebagai emiten pada komoditas tersebut.

Baca Juga: Gelar Mudik Sehat, Lifebuoy Beri Edukasi Cuci Tangan Pakai Sabun Guna Cegah Covid-19

Follow Berita Okezone di Google News

2. PT Avia Avian Tbk (AVIA) Buy : 630 TP : 650 Stop loss : 600 Bergerak uptrend setelah breakout middle band BB, volume meningkat, stochastic bergerak naik dan MACD line maupun bar histogram dalam momentum positif. Sepanjang kuartal-I 2022, AVIA mencatat laba bersih Rp 416,75 miliar, tumbuh 8,7% YoY. Kontributor utama kenaikan pendapatannya adalah segmen solusi arsitektur yang meningkat 11,2% YoY. Kenaikan tersebut ditopang oleh kategori cat dinding. AVIA terus berupaya memperbesar jaringan distribusi yang tersebar saat ini mencapai lebih dari 113 lokasi distribusi. 3. PT Elnusa Tbk (ELSA) Buy :318 TP : 328 Stop loss: <316 Speculative buy, tertahan di atas MA-5, tidak membentuk lower low. MACD line dan bar histogram dalam momentum positif. ELSA mencatat kinerja yang solid pada kuartal-I 2023 dimana laba bersih tumbuh 53% YoY mencapai sebesar Rp115 miliar. Hal tersebut dipicu oleh peningkatan pendaparan usaha yang tumbuh 29% YoY mencapai sebesar Rp3,1 triliun. Kontributor pendapatan utamanya adalah segmen jasa distribusi dan logistik energi 55%, jasa hulu migas 32%, dan jasa penunjang 13%.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.