SEOUL - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan CEO CJ Entertainment and Merchandising (CJ ENM), Koo Chang-gun di Seoul, Korea Selatan pada Kamis, 4 Mei 2023.

Hal itu dilakukan Menparekraf untuk mendorong industri film dan musik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah tawaran kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan CJ Entertainment.

Mengingat, seluruh lini bisnis CJ Entertainment merupakan bagian dari sub sektor ekonomi kreatif, antara lain TV show, film, musik, konten digital, seni pertunjukan hingga animasi.

Lewat kerja sama yang terjalin, Sandiaga Uno meyakini sektor ekonomi kreatif kedua negara dapat bertumbuh.

"Kami suka sekali dengan karya-karya dari CJ ENM, mulai dari film, musik dan pertunjukkan. Karena itu, kami ingin lebih dekat dan menjalin kerja sama dengan CJ ENM," ungkap Sandiaga Uno kepada Koo Chang-gun dikutip dari keterangan resmi yang diterima, Jumat (5/5/2023).

Pernyataan Sandiaga Uno membuat Koo Chang-gun tersenyum. Dirinya menyambut baik tawaran kerja sama yang disampaikan.

Diakuinya, CJ ENM telah agresif mendorong pertumbuhan dunia hiburan Korea Selatan selama beberapa tahun terakhir.

Bahkan, pihaknya telah berinvestasi lebih dari 5 triliun won atau setara USD 4,5 miliar dalam pembuatan konten selama lima tahun ke depan, sejak 2021.

Kerja sama yang terjalin dengan Pemerintah Indonesia itu dinilai sejalan dengan visi perusahaan untuk memperluas bisnis di luar Korea Selatan.

"Terima kasih atas penawaran kerja sama yang sangat menarik ini, kami menyambut baik dan berharap kerja sama yang terjalin mampu menggeliatkan industri film, musik dan seni pertunjukan Indonesia-Korea Selatan.

Seperti diketahui, CJ ENM merupakan perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan yang memproduksi seluruh konten media, seperti musik, film, dan seni pertunjukan.

CJ Entertainment pun memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan industri film Korea Selatan.

Perusahaan di balik pemenang Oscar Bong Joon-ho lewat film Parasite dan Fox's I Can See Your Voice awal tahun ini juga memperluas struktur multi-studionya secara internasional.

Selain itu, CJ ENM juga meluncurkan CJ ENM Studios yang fokus pada spesialisasi dalam produksi konten untuk platform OTT di Korea Selatan dan seluruh dunia.

Film yang diproduksi CJ ENM pada tahun ini, termasuk Confidential Assignment 2: International, meraup hampir USD 49 juta di tengah pemulihan box office lokal.

Bersamaan dengan hal tersebut, CJ ENM juga memperluas bisnis digital dan teknologinya dengan berinvestasi di Amerika Serikat serta kemitraan dengan Line Digital Frontier di Jepang berbasis joint vebture dengan Studio Drago Japan.