JAKARTA - Yuk ikuti kelas online Jadi Investor Syariah bersama MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia (BEI). MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Menjadi investor di pasar modal syariah bukanlah hal yang sulit. Saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, Anda bisa belajar untuk menjadi investor syariah dengan mudah. Salah satunya dengan mengikuti kelas online.

Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar tentang investasi di pasar modal syariah pada Senin (8/5/2023) pukul 10.00 WIB bersama Aldiansah Akbar dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus.

Daftarkan diri Anda segera melalui bit.ly/JISMNCS2023. Menangkan doorprize top up rekening efek syariah senilai Rp 100.000,- untuk 20 peserta pertama yang membuka akun syariah, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Pembukaan akun syariah di MNC Sekuritas sudah full online di aplikasi MotionTrade!

