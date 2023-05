JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh hingga 5% pada 2024.

Hal tersebut pun merupakan salah satu topik pembahasan dalam pertemuan pleno The 22nd ASEAN Economic Community Council Meeting.

Dia menegaskan bahwa Indonesia mendorong integrasi dan konektivitas kawasan pada pertemuan tersebut. Adapun terdapat sejumlah pembahasan yang didiskusikan.

Di antaranya, membahas perkembangan dari 16 Prioritas Ekonomi (Priority Economic Deliverables) yang diangkat Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas, dan mengakselerasi transformasi digital.

“Salah satu PED yang utama adalah ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security. Ini karena ketahanan pangan menjadi salah satu fokus dari negara - negara ASEAN,” ujar Menko Airlangga kepada wartawan usai The 22nd ASEAN Economic Community Council Meeting, di Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Selain itu, PED utama yang turut dibahas adalah The 2nd Protocol to Amend the ASEAN– Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA), Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Development of ASEAN Blue Economy Framework dan Promoting Transition Finance to Support Sustainable Finance and Green Economy dan Development of the Electric Vehicle Ecosystem.

Menko Airlangga menyebutkan, terdapat perkembangan positif dari capaian prioritas, terutama terkait penandatangan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Upgrading dan peluncuran ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Versi 2 yang telah memasuki tahap akhir implementasi sebagai bagian untuk mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan Berkelanjutan dan ekonomi hijau

Sementara, untuk transformasi digital kawasan, para Menteri sepakat untuk mengakselerasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dari 2025 menjadi 2023.

“Ditargetkan akan diluncurkan pada bulan September 2023 dan diselesaikan putaran perundingan pertama di tahun ini,” terangnya.

Pertemuan tersebut pun juga membahas persiapan partisipasi Timor-Leste di ASEAN. Para Menteri mendukung Timor-Leste secara penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan kegiatan di Pilar Ekonomi ASEAN. Terakhir, para menteri juga membahas perkembangan penyusunan Visi Komunitas ASEAN Paska-2025.

“Para Menteri menginstruksikan badan sektoral terkait untuk melakukan konsultasi dengan seluruh elemen masyarakat ASEAN, agar dapat menjaring pandangan dan kebutuhan komunitas ASEAN secara inklusif,” pungkasnya.