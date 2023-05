JAKARTA - MNC Sekuritas salah satu perusahaan sekuritas dengan reputasi terbaik yang menyediakan berbagai layanan investasi saham, termasuk produk reksa dana.

MNC Sekuritas bertindak sebagai lead underwriter dalam Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL). Penawaran Umum dimulai sejak hari ini, 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023.

SMIL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha rental forklift dengan pengalaman selama lebih dari 15 tahun. Pengalaman panjang tersebut, ditunjang dengan infrastruktur yang memadai antara lain berupa lebih dari 3.000 unit forklift dan peralatan material handling dengan beragam kapasitas lainnya menjadikan SMIL salah satu perusahaan penyedia rental forklift terkemuka di Indonesia saat ini.

SMIL menawarkan 1,75 miliar lembar saham atau setara 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp50 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100 setiap saham. Jumlah seluruh nilai IPO SMIL ini ditargetkan sebanyak Rp175 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO akan digunakan oleh SMIL untuk ekspansi berupa penambahan unit forklift, battery, dan pembiayaan kebutuhan operasional lainnya.

Bersamaan dengan IPO ini, SMIL juga akan menerbitkan sebanyak 2,45 miliar Waran Seri I dengan rasio setiap pemegang 5 Saham Baru berhak memperoleh 7 Waran Seri I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham.

Adapun jadwal penawaran umum berlangsung pada 8-10 Mei 2023, tanggal penjatahan 10 Mei 2023, distribusi saham dan Waran Seri I tanggal 11 Mei 2023, tanggal pencatatan saham dan Waran Seri I tanggal 12 Mei 2023. Untuk informasi dan jadwal selengkapnya mengenai penawaran umum SMIL, Anda dapat mengunjungi link berikut bit.ly/smilipo

