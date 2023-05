JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta China untuk dapat menambah kuota untuk akses pasar bagi ekspor produk Indonesia, salah satunya sarang burung walet, melalui penanggulangan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.

Apalagi, Indonesia telah melakukan ekspor sarang burung walet ke berbagai negara, salah satunya China.

Hal itu diungkapkan Wapres saat bertemu dengan Secretary of the Communist Party of China (CPC) Fujian Provincial Committee atau Sekretaris Partai Komunis Tiongkok Provinsi Fujian H.E. Zhou Zuyi di Istana Wakil Presiden Jakarta.

“Saya harapkan dukungan Bapak, adanya langkah konkret untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan agar ekspor produk sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok dapat meningkat,” kata Wapres dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dengan meningkatnya ekspor ini, maka akan berkontribusi dalam menambah nilai perdagangan bilateral antar kedua negara, yang pada saat ini telah menunjukkan tren positif.

“Nilai perdagangan Indonesia-RRT terus menunjukkan perkembangan positif. Tahun lalu, nilai perdagangan bilateral mencapai USD133.64 miliar. Sebuah rekor baru,” papar Wapres.

