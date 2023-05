JAKARTA – Pakai fitur Split Bill di MotionBanking bayar iuran apapun jadi mudah. Sekarang bayar iuran makin mudah lewat MotionBanking dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT).

“Melalui fitur Split Bill pada aplikasi MotionBanking, memungkinkan nasabah untuk me-request transfer dana yang sering dilakukan pada saat melakukan transaksi keuangan seperti iuran, donasi serta aktivitas pengumpulan dana. Inovasi ini memang sejalan dengan misi kami untuk menawarkan layanan keuangan kepada nasabah dengan memberikan pengalaman perbankan yang memuaskan,” kata Chief Technology Officer MNC Bank Parman Suparman, Selasa (9/5/2023).

Dalam prosesnya, nasabah cukup login pada aplikasi MotionBanking, pilih menu “Transfer”, lalu pilih opsi “Split Bill”, buat permintaan dana, isi nomor rekening yang akan menerima permintaan, nominal hingga pesan yang ingin disampaikan. Selain fitur Split Bill, MotionBanking juga telah merilis fitur pengajuan kredit online dan transfer dana hanya menggunakan nomor handphone.

Pengembangan fitur-fitur MotionBanking ini merupakan komitmen MNC Bank dalam memberikan layanan perbankan digital yang semakin modern. Selain itu, MotionBanking juga merilis fitur pembukaan rekening Tabungan Pensiun Motion, untuk memudahkan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan transaksi penarikan uang pensiun tanpa harus datang secara fisik.

Akses http://bit.ly/TutorSplitBill untuk tutorial penggunaan fitur Split Bill di MotionBanking.

Pada tahun 2022, berbagai pengembangan fitur telah dilakukan antara lain, pembukaan deposito online, transfer BI-Fast, layanan tarik dan setor tunai di jaringan Indomaret, hingga pembuatan rekening tabungan Motion lebih dari 1 (satu) rekening per akun. Fitur-fitur tersebut kemudian melengkapi rangkaian fitur MotionBanking yang telah ada sebelumnya seperti transaksi digital by QRIS dan e-commerce, transfer real time, login biometrik, top up e-wallet hingga pembayaran berbagai tagihan. Hingga kuartal I 2023, jumlah user MotionBanking tercatat mengalami pertumbuhan 31,80% year on year (yoy). Selain itu, jumlah transaksi dan nominal transaksi aplikasi digital banking kebanggaan MNC Bank ini juga meningkat masing-masing sebesar 11,52% dan 27,46%.

Berkat kinerjanya dalam menghadirkan produk dan layanan perbankan inovatif, MotionBanking MNC Bank berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Digital Banking Kategori KBMI 1 dalam ajang 12th Infobank Digital Brand Award 2023. “Optimalisasi produk dan layanan digital dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah serta memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan mereka. Tentunya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi MNC Bank dalam jangka panjang”, tutup Parman. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter. Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut https://bit.ly/MTNBanking

