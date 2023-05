JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Investasi berbasis syariah di pasar modal dapat menjadi pilihan bagi siapapun. Apalagi, saat ini banyak pilihan saham syariah atau reksa dana syariah yang menawarkan imbal hasil memuaskan, bahkan di atas return IHSG. Tak heran, saat ini investasi syariah tidak hanya diminati oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh berbagai kalangan.

Bagi investor pemula yang tertarik untuk mencoba instrumen investasi syariah, ada baiknya mempelajari terlebih dahulu apa itu investasi syariah, mekanisme transaksi, produk investasi pasar modal syariah, serta cara untuk menjadi investor syariah.

Jangan lewatkan IG Live MNC Sekuritas “Nanas: Nanya-Nanya Syariah” pada Rabu (10/5/2023) pukul 16.30 WIB bersama Alghifari Hasnul dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah. Saksikan melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas!

