JAKARTA-PT Charoen Pokphand Indonesia milik Siapa? Ini dia orangnya menarik untuk dikulik. Adapun perusahaan ini didirikan di Indonesia dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berdasarkan Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., No. 6 tanggal 7 Januari 1972, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 oleh Notaris yang sama.

Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA-5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65, Tambahan No. 573, tanggal 14 Agustus 1973.

PT Charoen Pokphand Indonesia milik siapa ini berasal dari Thailand. Dia bernama Dhanin Chearavanont adalah seorang pengusaha dan investor yang berasal dari Thailand. Ia merupakan pemilik Charoen Pokphand Group (C.P. Group), salah satu perusahaan pakan ternak dan agribisnis terbesar di dunia.

Pada 2015, Forbes mencatat ia pada posisi pertama daftar orang terkaya di Thailand dan posisi ke-81 daftar orang terkaya di dunia. Selain itu, Keluarga Chearavanont merupakan keluarga terkaya di Thailand.Saat itu kekayaannya mencapai USD30,2 miliar atau setara Rp437,9 triliun (kurs Rp14.500 per USD). CP Group adalah perusahaan pakan ternak dan udang terbesar di dunia. Diketahui, CP Group menaungi delapan lini bisnis yang memayungi 13 grup bisnis. Adapun perusahaan juga memiliki bisnis ritel, e-commerce, properti, otomotif, farmasi, telekomunikasi, dan keuangan. Selain itu, perusahaan juga berinvestasi di 21 negara, salah satunya di Indonesia. Sebagai informasi, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) menyiapkan belanja modal atau capex Rp2,5 triliun tahun ini. Nilai ini turun dibandingkan dengan alokasi 2021 sebesar Rp3,1 triliun. Sementara itu, perusahaan telah fokus meningkatkan kapasitas produksi di sisi hilir sejak 2021 dengan menambah investasi rumah potong hewan unggas (RPHU) dan memperluas kanal pemasaran produk melalui gerai ritel dan kemitraan. Total RPHU baru yang dibangun Charoen Pokphand Indonesia sejak 2021 mencapai 11 unit di mana 7 di antaranya ditargetkan rampung pada Juli 2022. - Berikut profil perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang menghasilkan pakan ternak, Day Old Chicks dan makanan olahan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1972 dengan pabrik pakan ternak terbesar pertama di Jakarta untuk menghasilkan pakan ternak berkualitas. Perusahaan ini memiliki visi memberi pangan bagi dunia yang berkembang. Di tahun 1992, perusahaan ini membangun cabang pabrik pakan ternak di kecamatan Balaraja, Tangerang dengan kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per tahun. Sejak mulai beroperasi secara komersil pada Juli 1994, perusahaan yang ada di Balaraja menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidang agrobisnis di Indonesia. Produk utama perusahaan adalah pakan ternak, yang mana diproduksi oleh 7 fasilitas produksi Perseroan dan anak perusahaan yang berada di Medan, Bandar Lampung, Tangerang, Semarang, Sidoarjo (dua unit) dan Makassar. Perusahaan ini mempunyai produk berupa pakan ternak untuk ayam pedaging, ayam petelur dan pakan ternak lainnya. (RIN) Â

