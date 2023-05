JAKARTA β€” Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan dampak gagal bayar utang AS bisa mengguncang ekonomi global. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang pertemuan dengan Group of Seven (G7) di Jepang.

Yellen kembali mendesak Kongres untuk menaikkan batas utang USD31,4 triliun dan mencegah gagal bayar (default) yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, gagal bayar tersebut akan memicu penurunan ekonomi global dan berisiko merusak kepemimpinan ekonomi global AS.

"Strategi yang selama beberapa tahun terakhir dilakukan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi akan hancur. Itu akan memicu penurunan global yang akan membuat kita mundur lebih jauh," ujar Menkeu AS Janet Yellen, dilansir Reuters, Kamis (11/5/2023).

Yellen mengatakan, bila kongres tidak menaikan plafon utang, maka akan terjadi krisis yang dibuat oleh pemerintah AS itu sendiri. Ancaman default pun dapat menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah AS, seperti yang terjadi selama pertarungan plafon utang pada tahun 2011.

Ketika ditanya tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintahan Biden setelah gagal bayar, Yellen menekankan bahwa anggota parlemen harus menaikkan plafon utang.

"Tidak ada alternatif bagus yang akan menyelamatkan kita dari bencana. Saya tidak ingin masuk ke peringkat alternatif mana yang lebih baik daripada yang lain, tetapi satu-satunya hal yang masuk akal adalah menaikkan plafon utang dan menghindari konsekuensi mengerikan yang akan datang," imbuhnya.

Adapun Yellen telah memetakan prioritasnya dalam pertemuan G7, termasuk tindakan untuk memperkuat ekonomi global, menurunkan inflasi, melipatgandakan komitmen untuk membantu Ukraina mempertahankan diri terhadap invasi Rusia, dan upaya jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Selain itu, Yellen mengatakan akan bekerja sama dengan negara G7 untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang dengan meningkatkan produksi barang-barang penting dalam negeri dan membantu negara-negara berkembang memperluas saham mereka dalam rantai pasokan global. β€œItu berarti membantu negara-negara itu beralih dari industri yang hanya ekstraktif ke dalam kegiatan yang memberikan dukungan yang lebih besar untuk ekonomi domestik dan lapangan kerja", katanya. Menkeu AS tersebut tidak memberikan rincian tetapi mengatakan komitmen untuk membantu negara berkembang akan dibangun di atas investasi USD 600 miliar melalui Kemitraan G7 untuk Infrastruktur dan Investasi Global, yang bertujuan untuk memobilisasi modal swasta menuju proyek infrastruktur di negara berkembang.

